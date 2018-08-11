В Індонезії зник літак з дев’ятьма людьми на борту



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Легкомоторний літак, фото ілюстративне

На борту знаходилися два пілоти і сім пасажирів, серед яких - дитина

У східній провінції Індонезії Папуа втрачено зв'язок з легкомоторним літаком з дев'ятьма людьми на борту.

Про це повідомляє агенство Associated Press.

Згідно з інформацією, офіційні особи відправили пошукову групу до можливого місця аварії. Зазначено, що швейцарський літак Pilatus PC-6 Porter британської авіакомпанії Dimonin Air орієнтовно здійснював 42-хвилинний політ з Тана Мера в районі Бовен Дигул до Оксібілі, районної столиці Пегунунган Бінтанг, що межує з Папуа-Новою Гвінеєю.

На борту знаходилися два пілоти і сім пасажирів, серед яких - дитина.

Агенство підкреслює, що легкомоторні літаки є єдиним практичним способом доступу в деякі райони Папуа і Західне Папуа.

До слова, у США співробітник авіакомпанії викрав літак з аеропорту Сіетла. Він розбився в районі затоки Пьюджет,