На Балі поліція застрелила двох росіян



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція знайшла сімох підозрюваних у пограбуванні через кілька годин після злочину

Росіян підозрювали у збройному пограбуванні обмінного пункту

В Індонезії на острові Балі поліція застрелила під час перестрілки двох росіян, які підозрювалися у збройному пограбуванні обмінного пункту. Про це повідомляють російсь ЗМІ.

«Вранці, 19 березня, на півдні острова Балі, у курортному місці Кута, відбулося збройне пограбування обмінного пункту. Поліція знайшла сімох підозрюваних у пансіонаті в селищі Джимбаран через кілька годин після пограбування. Чотирьом вдалося втекти на авто, ті, які залишилися вступили в перестрілку з поліцією. Одного з підозрюваних в результаті заарештували, ще двоє були вбиті», - йдеться у повідомленні.

Поліція острова Балі стверджує, що двоє вбитих і один затриманий, які підозрюються у пограбуванні обмінного пункту - громадяни Росії.

Нагадаємо, 18 березня Гокмен Таніс відкрив стрілянину в трамваї в Утрехті. В результаті стрілянини загинули три людини, ще кілька людей отримали поранення. Особистість Таніса була встановлена завдяки камерам відеоспостереження. За даними турецької газети Hürriyet, він раніше брав участь у бойових діях у Чечні. Крім того, кілька років тому його заарештовували за причетність до терористичного угруповання «Ісламська держава».