  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    На Балі поліція застрелила двох росіян

    • Розсилка
    Поліція знайшла сімох підозрюваних у пограбуванні через кілька годин після злочину - На Балі поліція застрелила двох росіян
    Поліція знайшла сімох підозрюваних у пограбуванні через кілька годин після злочину

    Росіян підозрювали у збройному пограбуванні обмінного пункту

    В Індонезії на острові Балі поліція застрелила під час перестрілки двох росіян, які підозрювалися у збройному пограбуванні обмінного пункту. Про це повідомляють російсь ЗМІ.

    Читайте також

    «Вранці, 19 березня, на півдні острова Балі, у курортному місці Кута, відбулося збройне пограбування обмінного пункту. Поліція знайшла сімох підозрюваних у пансіонаті в селищі Джимбаран через кілька годин після пограбування. Чотирьом вдалося втекти на авто, ті, які залишилися вступили в перестрілку з поліцією. Одного з підозрюваних в результаті заарештували, ще двоє були вбиті», - йдеться у повідомленні.

    Поліція острова Балі стверджує, що двоє вбитих і один затриманий, які підозрюються у пограбуванні обмінного пункту - громадяни Росії.

    Нагадаємо, 18 березня Гокмен Таніс відкрив стрілянину в трамваї в Утрехті. В результаті стрілянини загинули три людини, ще кілька людей отримали поранення. Особистість Таніса була встановлена завдяки камерам відеоспостереження. За даними турецької газети Hürriyet, він раніше брав участь у бойових діях у Чечні. Крім того, кілька років тому його заарештовували за причетність до терористичного угруповання «Ісламська держава».

    Читайте також
    пограбування Індонезія держава Ісламська держава поліція злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ