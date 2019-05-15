На Балканах продовжує вирувати негода: Боснія і Хорватія потерпають від повеней



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Наслідки негоди на Балканах

Жителі побоюються повторення повеней, що сталися у травні 2014 року і які спустошили регіон

У Боснії та Хорватії у вівторок річки вийшли з берегів і затопили десятки будинків та доріг. Кілька громад у північній і центральній частині Боснії змушені були вжити надзвичайних заходів. Жителів, які живуть поряд із річками, закликали залишити домівки.

Деякі школи скасували заняття. У постраждалих районах електро- і водопостачання були порушені.

Опади також викликали зсуви, які заблокували місцеві дороги. А неподалік від міста Баня-Лука річка Врбанья зруйнувала тимчасовий пішохідний міст.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що жителі побоюються повторення повеней, що сталися у травні 2014 року і які спустошили регіон. Тоді загинули десятки людей, а вода затопила обширні території.

У Хорватії після шторму пожежники врятували у центральному районі вісьмох туристів, серед яких двоє дітей.

Нагадаємо, влада Хорватії в понеділок, 13 травня, порадила людям залишатися вдома після того, як внаслідок урагану в Загребі постраждали двоє пішоходів, сильний вітер викорчовував дерева і виривав світлофори

Джерело: Європейська правда