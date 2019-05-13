На Хорватію обрушився ураган: людей закликають не виходити на вулиці



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У Хорватії вирує небувалий ураган Фото: apnews.com

На кількох дорогах країни влада обмежила рух і попередила про небезпеку зсуву

Влада Хорватії в понеділок, 13 травня, порадила людям залишатися вдома після того, як внаслідок урагану в Загребі постраждали двоє пішоходів, сильний вітер викорчовував дерева і виривав світлофори. Про це повідомляє Associated Press.

На кількох дорогах країни влада обмежила рух і попередила про небезпеку зсуву. Пориви вітру в деяких районах досягли 150 км/год.

У Загребі, який не звик до таких сильних вітрів, пожежні повідомили про 240 викликів, на які вони вирушили з вечора неділі.

«Ми не бачили такого шторму протягом останніх 45 років», - сказав мер Загреба Мілан Бандіч.

На північному заході Боснії проливні дощі викликали підйом води в річках, затоплення десятків будинків і доріг. Влада сусідньої Сербії також попередила про майбутні сильні дощі, які можуть призвести до підйому води в річках.

Балканський регіон постраждав від сильної повені в 2014 році, коли загинули десятки людей.