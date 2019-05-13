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    На Хорватію обрушився ураган: людей закликають не виходити на вулиці

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    <div class="post-item__photo-author">У Хорватії вирує небувалий ураган</div> - На Хорватію обрушився ураган: людей закликають не виходити на вулиці
    У Хорватії вирує небувалий ураган
    Фото: apnews.com

    На кількох дорогах країни влада обмежила рух і попередила про небезпеку зсуву

    Влада Хорватії в понеділок, 13 травня, порадила людям залишатися вдома після того, як внаслідок урагану в Загребі постраждали двоє пішоходів, сильний вітер викорчовував дерева і виривав світлофори. Про це повідомляє Associated Press.

    На кількох дорогах країни влада обмежила рух і попередила про небезпеку зсуву. Пориви вітру в деяких районах досягли 150 км/год.

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    У Загребі, який не звик до таких сильних вітрів, пожежні повідомили про 240 викликів, на які вони вирушили з вечора неділі.

    «Ми не бачили такого шторму протягом останніх 45 років», - сказав мер Загреба Мілан Бандіч.

    На північному заході Боснії проливні дощі викликали підйом води в річках, затоплення десятків будинків і доріг. Влада сусідньої Сербії також попередила про майбутні сильні дощі, які можуть призвести до підйому води в річках.

    Балканський регіон постраждав від сильної повені в 2014 році, коли загинули десятки людей.

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