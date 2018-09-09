На чеському телебаченні показали фільм «Волинь», який зображує воїнів УПА катами



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Режисер фільму Войцех Смажовський

У ситуацію спробував втрутитися посол України, але попри це фільм був показаний

Чеське телебачення під час вечірнього ефіру у суботу продемонструвало скандальний польський фільм «Волинь», який свого часу викликав негативну реакцію в Україні. Про це повідомляє Aktualne.cz.

У жовтні 2016 року показ фільму «Волинь» у Києві був скасований на прохання МЗС України.

Проти трансляції фільму на Чеському телебаченні виступив посол України у Празі Євген Перебийніс, який назвав його сповненим «упередженості і спотворення історії».

«Деякі оманливі та неправдоподібні кадри фільму багатьма українцями сприймаються як образливі. Не маючи бажання втручатися в редакційну політику Чеського телебачення, я написав листа керівництву каналу з поясненням ситуації і проханням зважати на українців, які мешкають у Чехії», - сказав Перебийніс.

За його словами, у відповідь Чеське телебачення висловило сподівання на те, що голос українців зможуть бути більше представленими в ефірі каналу, однак скасовувати показ фільму відмовилося.

Джерело: Європейська правда