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    У світі

    На чеському телебаченні показали фільм «Волинь», який зображує воїнів УПА катами

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    Режисер фільму Войцех Смажовський - На чеському телебаченні показали фільм «Волинь», який зображує воїнів УПА катами
    Режисер фільму Войцех Смажовський

    У ситуацію спробував втрутитися посол України, але попри це фільм був показаний

    Чеське телебачення під час вечірнього ефіру у суботу продемонструвало скандальний польський фільм «Волинь», який свого часу викликав негативну реакцію в Україні. Про це повідомляє Aktualne.cz.

    У жовтні 2016 року показ фільму «Волинь» у Києві був скасований на прохання МЗС України.

    Проти трансляції фільму на Чеському телебаченні виступив посол України у Празі Євген Перебийніс, який назвав його сповненим «упередженості і спотворення історії».

    «Деякі оманливі та неправдоподібні кадри фільму багатьма українцями сприймаються як образливі. Не маючи бажання втручатися в редакційну політику Чеського телебачення, я написав листа керівництву каналу з поясненням ситуації і проханням зважати на українців, які мешкають у Чехії», - сказав Перебийніс.

    За його словами, у відповідь Чеське телебачення висловило сподівання на те, що голос українців зможуть бути більше представленими в ефірі каналу, однак скасовувати показ фільму відмовилося.

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    Джерело: Європейська правда

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