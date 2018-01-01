На Філіппінах вирує тропічний циклон: дев'ять загиблих, 40 тисяч евакуювано

Циклон знищив 66 будинків і ще 284 частково пошкодив

Через тропічний циклон Санба, який вирує на Філіппінах, загинули дев'ять людей. Ще більше 40 тисяч людей були евакуйовані. Про це повідомляє видання Floodflist. Як повідомляє видання, Національна рада по зменшенню небезпеки стихійних лих та управління (NDRRMC) підрахувала кількість постраждалих сімей - 37138, або понад 152 тисяч людей,



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Reuters

Циклон знищив 66 будинків і ще 284 частково пошкодив

Через тропічний циклон Санба, який вирує на Філіппінах, загинули дев'ять людей. Ще більше 40 тисяч людей були евакуйовані. Про це повідомляє видання Floodflist.

Як повідомляє видання, Національна рада по зменшенню небезпеки стихійних лих та управління (NDRRMC) підрахувала кількість постраждалих сімей - 37138, або понад 152 тисяч людей, які проживали в західних, центральних і східних районах Вісайських островів і регіону Карага. Понад 40 тисяч людей були доставлені в 194 евакуаційні центри, ще 470 сімей (2282 людей) отримали необхідну допомогу.

Також повідомляється, що циклон Санба повністю знищив 66 будинків і частково зруйнував ще 284 будівлі.

Також ЗМІ повідомляють про жертви: один загиблий в результаті зсуву на острові Лейте, п'ятеро загиблих у провінції Сурігао-дель-Сур, а також троє рибалок, яких віднесло в море біля міста Боронган, що в провінції Східний Самар.