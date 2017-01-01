На Філіппінах затонув паром, на борту було більше 250 людей

В результаті аварії щонайменше чотири пасажири загинули

Через шторм біля північно-східного узбережжя Філіппін зазнав аварії паром із 251 людиною на борту. Повідомляється про чотирьох загиблих, пошукова операція триває. Біля північно-східного узбережжя Філіппін, неподалік від столиці країни Маніли, у четвер, 21 грудня, затонув пором, на борту якого перебувала 251



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В результаті аварії щонайменше чотири пасажири загинули

Через шторм біля північно-східного узбережжя Філіппін зазнав аварії паром із 251 людиною на борту. Повідомляється про чотирьох загиблих, пошукова операція триває.

Біля північно-східного узбережжя Філіппін, неподалік від столиці країни Маніли, у четвер, 21 грудня, затонув пором, на борту якого перебувала 251 особа. Причиною аварії парому став шторм та сильні хвилі.

В результаті аварії щонайменше чотири пасажири загинули, близько 200 було врятовано, повідомляє агенція dpa з посиланням на представників берегової охорони Філіппін.

Наразі триває рятувально-пошукова операція за участю човнів та армійських вертольотів. Рятувальники намагаються скористатися денним світлом для пошуків, але вони ускладнюється сильним штормом і високими хвилями.

Аварії кораблів та паромів трапляються часто на Філіппінах через перевантаженість. Але в береговій охороні повідомили, що цей паром, який розрахований на 280 людей, не був перевантажений.

Джерело: DW