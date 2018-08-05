На карті світу може з’явитися величезний знак Бетмена
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Кордони турецької провінції Батман хочуть змінити так, щоб на карті утворювався знак Бетмена
У Туреччині хочуть змінити кордони однієї з провінцій — Батман, так, щоб вони утворювали символ персонажа Бетмена.
Як пише Interesting Engineering, назва провінції походить від турецької міри ваги. У Батмані проживають близько 50 тисяч людей, і вона розташована на північному сході країни.
У мережі вже з'явилася петиція про зміну кордонів, яку створив місцевий мешканець Кемаль Атакан Кірка.
Петицію підписали вже понад 20 тисяч людей із 25 необхідних тисяч.
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Джерело: Громадське