На карті світу може з’явитися величезний знак Бетмена



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Кордони турецької провінції Батман хочуть змінити так, щоб на карті утворювався знак Бетмена

У Туреччині хочуть змінити кордони однієї з провінцій — Батман, так, щоб вони утворювали символ персонажа Бетмена.

Як пише Interesting Engineering, назва провінції походить від турецької міри ваги. У Батмані проживають близько 50 тисяч людей, і вона розташована на північному сході країни.

У мережі вже з'явилася петиція про зміну кордонів, яку створив місцевий мешканець Кемаль Атакан Кірка.

Петицію підписали вже понад 20 тисяч людей із 25 необхідних тисяч.

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Джерело: Громадське