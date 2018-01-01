На Мальдівах – політична криза: опозиція вимагає імпічменту президента

Генпрокурор попередив про можливість заворушень в країні

У столиці Мальдівів Мале, у неділю, 4 лютого чисельні загони солдатів оточили парламент та заарештували двох опозиційних депутатів на тлі поглиблення кризи через відмову президента Абдулли Яміна звільнити політв’язнів. Про це повідомляє Al Jazeera. Військові обступили будівлю невдовзі після того, як опозиція запропонувала законодавцям



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Абдулла Ямін

Генпрокурор попередив про можливість заворушень в країні

У столиці Мальдівів Мале, у неділю, 4 лютого чисельні загони солдатів оточили парламент та заарештували двох опозиційних депутатів на тлі поглиблення кризи через відмову президента Абдулли Яміна звільнити політв’язнів. Про це повідомляє Al Jazeera.

Військові обступили будівлю невдовзі після того, як опозиція запропонувала законодавцям відправити у відставку генерального прокурора та міністра оборони країни.

Політична криза на Мальдівах загострилася. 4 лютого Верховний суд країни має винести рішення про відсторонення чинного президента від обов’язків за невиконання свого розпорядження про звільнення ув'язнених лідерів опозиції.

Генпрокурор офіційно попередив про можливість заворушень в країні.

«Ми отримали інформацію про те, що можуть статися події, що призведуть до загрози національній безпеці», — заявив він.

Однак, за словами генпрокурора, уряд не виконуватиме розпорядження в разі, якщо Верховний суд оголосить імпічмент президенту.

Об’єднана опозиція попередила про можливість захоплення влади на островах військовими, аби зберегти владу чинного президента. Також опозиціонери звинуватили генпрокурора в залякуванні суддів Верховного суду. Раніше відомство повернуло мандати 12 депутатам з числа опозиції. Це дало шанс останнім запустити процес імпічменту, отримавши 85 голосів.

Однак двох з цих депутатів, Абдуллу Сінана та Ільхама Ахмеда, арештували в неділю незабаром після повернення на Мальдіви після місяців заслання. Як повідомив телеканалу офіційний спікер правоохоронного відомства — поліція звинуватила їх в отриманні хабарів.

Опозиціонер Ібрагім Мохаммед Соліх закликав в парламенті негайно звільнити затриманих колег.

«У відчайдушній спробі утримати владу, президент Ямін незаконно захопив владу: його генеральний прокурор незаконно взяв на себе повноваження Верховного суду, тоді як військовослужбовці захопили законодавчий орган», — заявив він.

Спікер парламенту, який є союзником президента, відкликав відкриття парламенту, яке призначили на 5 лютого.

Чинний президент острівної країни склав присягу президента у листопаді 2013 року.

Джерело: Громадське