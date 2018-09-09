На параді у КНДР не показали міжконтинентальні балістичні ракети



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Парад у КНДР

Кім Чен Ин був присутній на параді, але не виступив

На параді на честь 70-ї річниці заснування КНДР не були показані міжконтинентальні балістичні ракети, передає агентство AFP.

Як зазначає Yonhap, на військовий парад була запрошена група міжнародних журналістів. При цьому глава КНДР Кім Чен Ин був присутній на параді, але не виступив з промовою, уточнює південнокорейське агентство з посиланням на Kyodo.

Раніше Reuters повідомляв, що Північна Корея, ймовірно, не буде демонструвати міжконтинентальні балістичні ракети на військовому параді на честь 70-річчя заснування країни. Про це розповіли в команді Інституту міжнародних досліджень Міддлбері, проаналізувавши дані з супутникових знімків.

Так, на фото, зроблених супутником 22 серпня, дослідники виявили танки, самохідну артилерію, бронетранспортери, зенітно-ракетні комплекси, ракети і ракетні пускові установки.

Джерело: РБК