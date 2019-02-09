На півночі РФ ввели режим надзвичайної ситуації через нашестя білих ведмедів



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Інфоромації про постраждалих від нападу тварин - нема

Поблизу поселень зараз знаходяться 52 ведмедя

На Новій Землі введений режим надзвичайної ситуації через масове нашестя білих ведмедів. Тварини почали заходити на територію населених пунктів в грудні. Про це повідомила прес-служба уряду Архангельської області.

У районі Белушочої Губи - одного з двох селищ на Новій Землі - знаходяться 52 ведмедя. Іноді вони поводяться агресивно, нападаючи на людей і проникаючи в приміщення. За словами голови адміністрації Нової Землі Жіганші Мусіна, «більше п'яти тварин не покидають гарнізон, в буквальному сенсі ганяються за людьми і навіть заходять в під'їзди житлових будинків».

Інформації про постраждалих в результаті нападів поки немає.

«Люди налякані, бояться виходити з дому. Батьки бояться відпускати дітей у школи і дитячі садки», - кажуть в адміністрації округу. Мусін підкреслив, що «ніколи раніше такого масового нашестя білих ведмедів не було.

В адміністрації кажуть, що звичайні заходи безпеки на ведмедів не діють, тому що вони «переконалися в безпеці» і «вже не реагують на світло-шумові сигнали, на спроби відігнати їх за допомогою патрульних автомобілів і собак».

Росприроднагляд не дав дозволу на відстріл «найбільш агресивних особин» і направив на архіпелаг оперативну групу для оцінки обстановки.

«Фахівці розраховують, що червонокнижних тваринах все ж вдасться прогнати без застосування зброї», - сказано в повідомленні.

На сайті міського округу «Нова Земля» опублікована пам'ятка про те, як правильно себе вести під час зустрічі з білим ведмедем. Там сказано, що білі ведмеді часто заходять на території населених пунктів в кінці осені і зими, коли їм не вистачає їжі. Зазвичай їх приваблюють харчові відходи на смітниках. Автори пам'ятки підкреслюють, що білий ведмідь не полює на людей, але під час випадкової зустрічі може напасти. Застосовувати зброю проти ведмедів дозволено лише в крайніх випадках.

За даними дослідників, напад білого ведмедя на людину - рідкість. Між 1870 і 2014 роками в світі зафіксовано і підтверджено 73 нападу: 20 людей загинули, 63 отримали травми. 20% всіх атак відбулися в період між 2010-м і 2014-м роками. Вчені підкреслюють, що поки існуючі дані не дозволяють стверджувати, що нападів стає все більше.

Популяція білих ведмедів знаходиться під загрозою. За даними Всесвітнього фонду дикої природи, зараз у світі налічується від 22 до 31 тисяч особин, але вже до 2050 року чисельність цих тварин може скоротитися на 30 відсотків. Головні причини - браконьєрство, глобальне потепління і забруднення природного середовища в місцях проживання виду. Білий ведмідь занесений до Міжнародної та у російську Червоні книги.