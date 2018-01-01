На Сахаліні літак врізався в стовп

Інцидент стався в неділю

Літак авіакомпанії «Аврора» DHC-8-200 зачепив крилом стовп в аеропорту Южно-Сахалінська, повідомили в прес-службі повітряної гавані. Інцидент стався в неділю в 11.30 за місцевим часом 11.30 (02.30 по Києву), коли лайнер маневрував на пероні, готуючись до вильоту в японський Саппоро. «Повітряне судно авіакомпанії



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Фото: sakhalin.info Літак DHC-8-200

Інцидент стався в неділю

Літак авіакомпанії «Аврора» DHC-8-200 зачепив крилом стовп в аеропорту Южно-Сахалінська, повідомили в прес-службі повітряної гавані.

Інцидент стався в неділю в 11.30 за місцевим часом 11.30 (02.30 по Києву), коли лайнер маневрував на пероні, готуючись до вильоту в японський Саппоро.

«Повітряне судно авіакомпанії «Аврора» DHC-8-200, рухаючись на тязі власних двигунів, кінцем крила зачепило стовп освітлення, розташований за межами площі маневрування», - йдеться в повідомленні аеропорту.

Про потерпілих серед пасажирів не повідомляється. Найближчим часом вони вилетять по маршруту на іншому літаку.

«Найближчим часом рейс за маршрутом Южно-Сахалінськ - Саппоро буде виконаний на іншому повітряному судні», - відзначили в прес-службі аеропорту.

На місці події працюють оперативні служби аеропорту, фахівці авіакомпанії «Аврора» і представники інспекції з безпеки польотів Далекосхідного міжрегіонального територіального управління Росавіації.

За фактом інциденту проводиться перевірка, його причини поки не відомі.

Нагадаємо, у Долинському районі на Сахаліні близько 40 автомобілів застрягли в снігу через сильний циклон.

Джерело: Росбалт