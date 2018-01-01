Робота рятувальників ускладнюється слабкою видимістю - періодично вона не перевищує 50 метрів, а іноді опускається до нуля

У Долинському районі на Сахаліні близько 40 автомобілів застрягли в снігу через сильний циклон, передає видання TJ. «У Долинському районі на північ від села Фірсова накопичилося 30-40 застряглих в снігу автомобілів. Туди відправлено підрозділ рятувальників. Ведуться роботи по розчищенню», — йдеться у повідомленні. За



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ТАСС

Робота рятувальників ускладнюється слабкою видимістю - періодично вона не перевищує 50 метрів, а іноді опускається до нуля

У Долинському районі на Сахаліні близько 40 автомобілів застрягли в снігу через сильний циклон, передає видання TJ.

«У Долинському районі на північ від села Фірсова накопичилося 30-40 застряглих в снігу автомобілів. Туди відправлено підрозділ рятувальників. Ведуться роботи по розчищенню», — йдеться у повідомленні.

За словами глави Долинського району Олександра Тугарева, в околицях задіяно шість одиниць техніки, однак робота ускладнюється слабкою видимістю - періодично вона не перевищує 50 метрів, а іноді опускається до нуля. Крім того, в Стародубському розгорнули пункти обігріву для людей із застряглих машин.

Через циклон в південних районах Сахаліну йде сильний сніг, ситуацію ускладнюють пориви вітру, що досягають більше 20 метрів в секунду. За даними обласного уряду, 10 січня циклон торкнеться Курильського та Південно-Курильського районів. У зв'язку з цим зупинено роботу поромної переправи «Ваніно-Холмськ», а також закрито рух на ділянках Стародубське — Макаров і Арсентьєвка — Ільїнське і відкладені рейси декількох міжміських автобусних маршрутів.

Редакція TJ додає, що раніше деякі російські ЗМІ, в тому числі РИА «Новости», ТАСС і «Интерфакс» повідомили про «сотні» застряглих машин, посилаючись на ту ж новину на сайті уряду. На даний момент в цитаті зазначено, що застрягли 30-40 машин.