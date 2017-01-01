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    На Сахаліні вщент вигоріла головна новорічна ялинка

    Ялинка згоріла в середині святкової програми
    На площі Леніна у Южно-Сахалінську (Росія, о. Сахалін) згоріла головна ялинка. Про це пише місцеве видання sakhalin.info. За словами очевидців, штучне дерево вигоріло дотла. Причиною називають неакуратно пущений феєрверк. Від новорічної красуні залишився тільки металевий каркас. [GALLERY_BLOCK] Пожежники приїхали швидко. І горіння, і гасіння
    • Сьогодні, 17:42
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    Головна новорічна ялинка у&nbsp;Южно-Сахалінську
    Фото: sakhalin.info
    Головна новорічна ялинка у Южно-Сахалінську

    Ялинка згоріла в середині святкової програми

    На площі Леніна у Южно-Сахалінську (Росія, о. Сахалін) згоріла головна ялинка. Про це пише місцеве видання sakhalin.info.

    За словами очевидців, штучне дерево вигоріло дотла. Причиною називають неакуратно пущений феєрверк. Від новорічної красуні залишився тільки металевий каркас.

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    На Сахаліні вщент вигоріла головна новорічна ялинка
    На Сахаліні вщент вигоріла головна новорічна ялинка
    На Сахаліні вщент вигоріла головна новорічна ялинка
    На Сахаліні вщент вигоріла головна новорічна ялинка
    На Сахаліні вщент вигоріла головна новорічна ялинка
    На Сахаліні вщент вигоріла головна новорічна ялинка
    Фото: sakhalin.info

    Пожежники приїхали швидко. І горіння, і гасіння супроводжували бадьорі слова ведучого і весела святкова музика. Сотні людей знімали те, що відбувається на камеру.

    За дорученням мера міста створено робочу групу для проведення службового розслідування і встановлення винних осіб. За попередніми даними, під час події ніхто не постраждав. Обставини загоряння з'ясовуються.

    Ялинка згоріла в середині святкової програми, після феєрверку.

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