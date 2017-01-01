На Сахаліні вщент вигоріла головна новорічна ялинка

Ялинка згоріла в середині святкової програми

На площі Леніна у Южно-Сахалінську (Росія, о. Сахалін) згоріла головна ялинка. Про це пише місцеве видання sakhalin.info. За словами очевидців, штучне дерево вигоріло дотла. Причиною називають неакуратно пущений феєрверк. Від новорічної красуні залишився тільки металевий каркас. [GALLERY_BLOCK] Пожежники приїхали швидко. І горіння, і гасіння