На Сейшелах оприлюднять інформацію про діяльність директорів міжнародних компаній
- Сьогодні, 14:49
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За даними проекту «Декларації», на Сейшельських островах знаходиться 18 компаній українських чиновників
З 1 грудня 2018 року дані про директорів міжнародних компаній IBC, зареєстрованих на Сейшельських островах, стануть публічно доступними. Про це повідомляють журналісти Bihus.Info з посиланням на «Закон про компанії міжнародного бізнесу», ухвалений в липні 2016-го парламентом Сейшельских островів.
Відповідно до закону, кожна компанія IBC (International Business Company — компанії, що реєструються в офшорній юрисдикції, звільняються від податків, але ведуть діяльність поза територією юрисдикції, найбільш поширений тип реєстрації на Сейшелах) має вести реєстр кінцевих бенефіціарів, реєстр директорів і формувати щорічний нефінансовий звіт.
Водночас, якщо реєстр кінцевих бенефіціарів є внутрішнім документом, то реєстр директорів із грудня цього року стане публічно відкритим. Подібні нововведення сейшельського парламенту є відображенням глобальних світових тенденцій фінансової прозорості.
Нагадаємо, за даними проекту «Декларації», українські чиновники задекларували 18 компаній, зареєстрованих на Сейшельських островах.
Більше про нововведення закону можна дізнатись тут.