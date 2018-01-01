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    На Сейшелах оприлюднять інформацію про діяльність директорів міжнародних компаній

    За даними проекту «Декларації», на Сейшельських островах знаходиться 18 компаній українських чиновників
    З 1 грудня 2018 року дані про директорів міжнародних компаній IBC, зареєстрованих на Сейшельських островах, стануть публічно доступними. Про це повідомляють журналісти Bihus.Info з посиланням на «Закон про компанії міжнародного бізнесу», ухвалений в липні 2016-го парламентом Сейшельских островів. Відповідно до закону, кожна
    • Сьогодні, 14:49
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    За даними проекту «Декларації», на Сейшельських островах знаходиться 18 компаній українських чиновників

    З 1 грудня 2018 року дані про директорів міжнародних компаній IBC, зареєстрованих на Сейшельських островах, стануть публічно доступними. Про це повідомляють журналісти Bihus.Info з посиланням на «Закон про компанії міжнародного бізнесу», ухвалений в липні 2016-го парламентом Сейшельских островів.

    Відповідно до закону, кожна компанія IBC (International Business Company — компанії, що реєструються в офшорній юрисдикції, звільняються від податків, але ведуть діяльність поза територією юрисдикції, найбільш поширений тип реєстрації на Сейшелах) має вести реєстр кінцевих бенефіціарів, реєстр директорів і формувати щорічний нефінансовий звіт.

    Водночас, якщо реєстр кінцевих бенефіціарів є внутрішнім документом, то реєстр директорів із грудня цього року стане публічно відкритим. Подібні нововведення сейшельського парламенту є відображенням глобальних світових тенденцій фінансової прозорості.

    Нагадаємо, за даними проекту «Декларації», українські чиновники задекларували 18 компаній, зареєстрованих на Сейшельських островах.

    Більше про нововведення закону можна дізнатись тут.

     

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