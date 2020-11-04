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    У світі

    На виборах президента США Байден поки що випереджає Трампа

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    На виборах президента США Байден поки що випереджає Трампа - На виборах президента США Байден поки що випереджає Трампа
    На виборах президента США Байден поки що випереджає Трампа

    Для перемоги кандидатам в президенти США необхідно отримати 270 голосів вибірників

    У США на президентських виборах поки що демократ Джо Байден випереджає діючого президента Америки республіканця Дональда Трампа.

    Про це повідомляє CNN.

    За попередніми результатами підрахунку голосів, Джо Байден перемагає в штатах Колорадо, Коннектикут, Род-Айленд і Нью-Йорк, в той час як Трамп отримав більшість в традиційно консервативних штатах Алабама, Арканзас, Луїзіана, Міссісіпі, Північна Дакота, Південна Дакота і Вайомінг.

    Поки Байден зберігає перевагу, набираючи, відповідно до різних джерел, від 126 до 131 голоси в Колегії вибірників, Трамп при цьому має від 89 до 98 голосів. Однак всі ці перемоги кандидатів відповідають передвиборчим прогнозами.

    Ключовими для цих виборів вважаються підсумки в штаті Флорида, де Трамп має хороші шанси на перемогу, а також у штатах Джорджія, Північна Кароліна, Мічиган, Огайо, Пенсільванія і Вісконсін.

    Додається, що в США закриваються виборчі дільниці в штатах Арізона, Мічиган, Вісконсин і Техас, які можуть вплинути на результат виборів. Для перемоги кандидатам в президенти США необхідно отримати 270 голосів вибірників.

    США Нью-Йорк Флорида
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