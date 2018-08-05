НАТО побудує першу авіабазу в Албанії



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Бульвар у місті Кучова

Кучова слугуватиме для постачання НАТО

Північноатлантичний Альянс схвалив рішення побудувати першу авіабазу в албанському місті Кучова (з 1950 по 1990 — Сталін). Про це повідомив прем’єр-міністр Албанії Еді Рама у Facebook.

За словами глави уряду, інвестиції НАТО в першу фазу модернізації проекту складуть понад 50 мільйонів євро. Роботи планують розпочати цього року.

«Кучова слугуватиме для постачання НАТО, логістичної підтримки, підтримки авіапідрозділів поліції, підготовки особового складу та навчань альянсу», - написав прем'єр-міністр Албанії.

Він додав, що база буде надалі обслуговувати військово-повітряні сили Албанії.

Джерело: Громадське