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    У світі

    НАТО побудує першу авіабазу в Албанії

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    Бульвар у місті Кучова - НАТО побудує першу авіабазу в Албанії
    Бульвар у місті Кучова

    Кучова слугуватиме для постачання НАТО

    Північноатлантичний Альянс схвалив рішення побудувати першу авіабазу в албанському місті Кучова (з 1950 по 1990 — Сталін). Про це повідомив прем’єр-міністр Албанії Еді Рама у Facebook.

    За словами глави уряду, інвестиції НАТО в першу фазу модернізації проекту складуть понад 50 мільйонів євро. Роботи планують розпочати цього року.

    «Кучова слугуватиме для постачання НАТО, логістичної підтримки, підтримки авіапідрозділів поліції, підготовки особового складу та навчань альянсу», - написав прем'єр-міністр Албанії.

    Він додав, що база буде надалі обслуговувати військово-повітряні сили Албанії.

    Джерело: Громадське

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