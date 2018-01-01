Найновіший американський винищувач став на бойове чергування в Японії

Літак приземлився на військово-повітряній базі Місава

Винищувач-невидимка F-35 прибув на авіабазу в префектурі Аоморі на північному сході Японії. Це перший з 10 винищувачів F-35, які будуть розміщені на цій базі. Цей літак приземлився на військово-повітряній базі Місава повітряних сил самооборони Японії в п'ятницю вранці, прибувши з військово-повітряної бази в префектурі Аїті в центральній частині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Літак приземлився на військово-повітряній базі Місава

Винищувач-невидимка F-35 прибув на авіабазу в префектурі Аоморі на північному сході Японії. Це перший з 10 винищувачів F-35, які будуть розміщені на цій базі.

Цей літак приземлився на військово-повітряній базі Місава повітряних сил самооборони Японії в п'ятницю вранці, прибувши з військово-повітряної бази в префектурі Аїті в центральній частині Японії.

На церемонії зустрічі були присутності приблизно 400 осіб.

У своїй промові командир бази сказав, що винищувачі-невидимки F-35 внесуть значний внесок у забезпечення миру і стабільності. Він, зокрема, сказав, що персонал бази буде оперативно і неухильно створювати систему для експлуатації цієї льотної техніки.

Міністерство оборони Японії планує розмістити ще 9 винищувачів F-35 на базі Місава в майбутньому фінансовому році, який почнеться в квітні. Ці винищувачі входять в число 42 винищувачів F-35, які будуть розміщені в Японії в якості базового винищувача країни наступного покоління.

За контрактом від 2012 року Японія отримає 42 найновіші американські винищувачі F-35A Lightning II, причому 38 із них буде зібрано на заводі Mitsubishi Heavy Industries у Нагої, інші 4 – будуть вироблені на заводі Lockheed Martin у США. Оборонне відомство Японії розглядає закупівлю в США іншої модифікації F-35 – із укороченим зльотом і вертикальною посадкою, що дозволить оснастити ними японські вертольтоносці.

Перший зібраний у Японії F-35 був показаний публіці влітку 2017 року.

Нагадаємо, військово-морські сили США розмістили в південно-західній Японії новий універсальний десантний корабель c передовими малопомітними винищувачами F-35В на борту.

Джерело: NHK