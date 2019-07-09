Найстаріша американка вірить в бога та любить морозиво, шоколад і газовану воду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Алелія Мерфі нещодавно відзначила 114-й день народження

Алелія Мерфі стала найстаршою жителькою США в січні 2019 роки після смерті 114-річної Лессі Браун з штату Oгaйo

Уродженка американського штату Північна Кароліна Алелія Мерфі стверджує, що дожила до похилого віку завдяки вірі в Бога і активному способу життя.

Про це повідомляє портал NBC New York.

У суботу, 6 липня, Мерфі відзначила свій 114-й день народження в колі родичів і друзів. На святі жінка з'явилася в ошатній жовтій сукні і з тіарою на голові. Її доглядальниця Haтaля Mлaмбізo розповіла журналістам, що іменинниця все життя дотримувалася правильного харчування і займалася спортом.

«Будьте з молодості активними і вживайте здорову їжу, а з віком продовжуйте в тому ж дусі - ось у чому секрет», - підкреслила Mлaмбізo, яка відвідує Мерфі двічі в тиждень.

«Вірте в бога і будьте порядною людиною», - додала Мерфі, пояснюючи причину її довголіття. Близькі помітили, що вона ніколи не пила алкоголь, проте дуже любить морозиво, шоколад і газовану воду. Зараз американка живе з помічницею і однією з її онучок.

Алелія Мерфі стала найстаршою жителькою США в січні 2019 роки після смерті 114-річної Лессі Браун з штату Oгaйo. Найстаріша людина в світі, 116-річна Кане Танака, проживає в японському місті Фукуока.