Назарбаєву у Казахстані присудили премію «Народний улюбленець» у номінації «Мудра сила»
- Сьогодні, 12:59
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Переможця у номінації «Мудра сила» визначала Євразійська академія телебачення і радіо
У Казахстані чинному його президенту Нурсултану Назарбаєву присудили премію «Народний улюбленець року». Про це інформує Tengrinews.kz.
За даними видання, премію присуджено у номінації «За внесок у просування ідеї миру і співробітництва на Євразійському континенті» - «Мудра сила» - «Мудра сила Євразії».
Лауреата премії у даній номінації визначала Євразійська академія телебачення і радіо.
Статуетка переможця номінації виконана у вигляді сови - символу мудрості.
Церемонія проходила у готелі Rixos President Astana. На сцену для присудження почесної премії піднімались президент Євразійської академії телебачення і радіо, продюсер Валерій Розін (Москва, Росія) та голова асоціації Ради працівників ЗМІ України Віктор Петренко.