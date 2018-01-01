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    Назарбаєву у Казахстані присудили премію «Народний улюбленець» у номінації «Мудра сила»

    Переможця у номінації «Мудра сила» визначала Євразійська академія телебачення і радіо
    У Казахстані чинному його президенту Нурсултану Назарбаєву присудили премію «Народний улюбленець року». Про це інформує Tengrinews.kz. За даними видання, премію присуджено у номінації «За внесок у просування ідеї миру і співробітництва на Євразійському континенті» - «Мудра сила» - «Мудра сила
    • Сьогодні, 12:59
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    Фото: Tengrinews.kz

    Переможця у номінації «Мудра сила» визначала Євразійська академія телебачення і радіо

    У Казахстані чинному його президенту Нурсултану Назарбаєву присудили премію «Народний улюбленець року». Про це інформує Tengrinews.kz.

    За даними видання, премію присуджено у номінації «За внесок у просування ідеї миру і співробітництва на Євразійському континенті» - «Мудра сила» - «Мудра сила Євразії».

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    Назарбаєву у Казахстані присудили премію «Народний улюбленець» у номінації «Мудра сила»
    Назарбаєву у Казахстані присудили премію «Народний улюбленець» у номінації «Мудра сила»
    Назарбаєву у Казахстані присудили премію «Народний улюбленець» у номінації «Мудра сила»
    Фото: Tengrinews.kz

    Лауреата премії у даній номінації визначала Євразійська академія телебачення і радіо.

    Статуетка переможця номінації виконана у вигляді сови - символу мудрості.

    Церемонія проходила у готелі Rixos President Astana. На сцену для присудження почесної премії піднімались президент Євразійської академії телебачення і радіо, продюсер Валерій Розін (Москва, Росія) та голова асоціації Ради працівників ЗМІ України Віктор Петренко.

    Казахстан
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