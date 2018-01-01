Назарбаєву у Казахстані присудили премію «Народний улюбленець» у номінації «Мудра сила»

Переможця у номінації «Мудра сила» визначала Євразійська академія телебачення і радіо

У Казахстані чинному його президенту Нурсултану Назарбаєву присудили премію «Народний улюбленець року». Про це інформує Tengrinews.kz. За даними видання, премію присуджено у номінації «За внесок у просування ідеї миру і співробітництва на Євразійському континенті» - «Мудра сила» - «Мудра сила