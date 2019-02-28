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    У світі

    Нетаньягу і Путін обговорили військову присутність Ірану у Сирії

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    Нетаньягу і Путін обговорили військову присутність Ірану у Сирії

    Прем’єр Ізраїлю намагався переконати президента РФ не дати Ірану закріпитися в Сирії

    Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу прибув до Москви 27 лютого в спробі переконати президента Росії Володимира Путіна, що Ірану не можна дозволяти закріпити присутність у Сирії.

    «Найбільша загроза стабільності та безпеці в регіоні походить від Ірану та його представників. Ми рішуче налаштовані продовжувати наші агресивні дії проти зусиль Ірану, який закликає до нашого знищення, а також проти його спроб закріпитися військом у Сирії», – сказав ізраїльський прем’єр перед початком переговорів із Путіним.

    Російський лідер заявив перед зустріччю з Нетаньягу, що «дуже важливо обговорювати ситуацію в регіоні і питання безпеки».

    Ця поїздка Нетаньягу до Москви є першою відтоді, як у вересні 20018 року 15 російських військовослужбовців загинули, коли сирійські війська випадково збили російський транспортний літак, реагуючи на ізраїльський повітряний удар.

    Ізраїльський лідер з вересня 2015 року зустрічався з Путіним 11 разів і неодноразово висловлювався за «прямий, відкритий і вірний шлях, яким ми підтримуємо відносини між Росією та Ізраїлем».

    Росія є головним міжнародним союзником сирійського президента Башара Асада, Москва також має тісні відносини з Іраном.

    Росія УДАР літак
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