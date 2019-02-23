Неякісний алкоголь вбив щонайменше 89 людей в Індії



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В Індії щороку до тисячі незаможних людей гинуть через отруєння кустарним алкоголем

Близько 90 осіб у індійському штаті Ассам померли внаслідок отруєння неякісним алкоголем, ще до 150 - перебувають у лікарнях

Щонайменше 89 осіб померли в Індії внаслідок отруєння міцним алкоголем, ще 150 досі перебувають у лікарнях. Про це в суботу, 23 лютого, повідомили офіційні особи штату Ассам, де мало місце отруєння, передає агентство dpa. За даними представників влади, ще 150 людей досі перебувають у лікарнях. Більшість із жертв - працівники чайних плантацій, серед померлих чимало жінок.

Розслідування показало, що отруйний напій містив метанол, який у великій кількості є смертельно небезпечним для людини. Понад десять людей, яких підозрюють у причтеності до виготовлення та збуту неякісного алкоголю, затримані.

Два тижні тому у штатах Уттар-Прадеш та Уттаракханд близько 100 осіб померли після вживання отруйного алкоголю. В Індії в середньому до тисячі людей, переважно незаможних, щороку помирають внаслідок отруєння дешевими і неякісними алкогольними виробами, виготовленими кустарним способом.

Близько 40 відсотків алкоголю в Індії (з приблизно п'яти мільярдів літрів, які індуси випивають щорічно) виготовляється нелегально. Такі дані Міжнародної асоціації виробників горілки і вина Індії, зазначає агентство AFP. Чимало індійських штатів запроваджують чи пропагують заборону виживання алкоголю, що, на думку критиків, лише сприяє розвитку підпільного виробництва спиртних напоїв.

Джерело: Deutsche Welle