Нідерландські компанії потрапили під слідство через Керченський міст

Керченський міст має запрацювати влітку 2018 року

У Нідерландах сім компаній підозрюються правоохоронцями у порушенні санкцій Євросоюзу щодо РФ шляхом сприяння будівництву мосту з Росії до анексованого українського Криму. Генеральна прокуратура у Гаазі у п'ятницю, 4 травня, підтвердила, що щодо цих компаній проводиться розслідування. За даними прокуратури, ці компанії надали спеціальне



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Будівництво Керченського мосту, грудень 2017

Керченський міст має запрацювати влітку 2018 року

У Нідерландах сім компаній підозрюються правоохоронцями у порушенні санкцій Євросоюзу щодо РФ шляхом сприяння будівництву мосту з Росії до анексованого українського Криму.

Генеральна прокуратура у Гаазі у п'ятницю, 4 травня, підтвердила, що щодо цих компаній проводиться розслідування.

За даними прокуратури, ці компанії надали спеціальне обладнання для забивання паль Керченського мосту.

Нагадаємо, восени минулого року розслідування за такою ж підозрою почалося щодо двох нідерландських компаній.

Президент Росії Володимир Путін заявляв у березні, що Керченський міст довжиною 19 кілометрів запрацює вже влітку 2018 року.

Раніше повідомлялося, що Керченський міст вже дав тріщину, так і не дочекавшись відкриття.

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Джерело: DW