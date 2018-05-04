Нідерландські компанії потрапили під слідство через Керченський міст
- Сьогодні, 16:21
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Керченський міст має запрацювати влітку 2018 року
У Нідерландах сім компаній підозрюються правоохоронцями у порушенні санкцій Євросоюзу щодо РФ шляхом сприяння будівництву мосту з Росії до анексованого українського Криму.
Генеральна прокуратура у Гаазі у п'ятницю, 4 травня, підтвердила, що щодо цих компаній проводиться розслідування.
За даними прокуратури, ці компанії надали спеціальне обладнання для забивання паль Керченського мосту.
Нагадаємо, восени минулого року розслідування за такою ж підозрою почалося щодо двох нідерландських компаній.
Президент Росії Володимир Путін заявляв у березні, що Керченський міст довжиною 19 кілометрів запрацює вже влітку 2018 року.
Раніше повідомлялося, що Керченський міст вже дав тріщину, так і не дочекавшись відкриття.
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Джерело: DW