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    Нідерландські компанії потрапили під слідство через Керченський міст

    Керченський міст має запрацювати влітку 2018 року
    У Нідерландах сім компаній підозрюються правоохоронцями у порушенні санкцій Євросоюзу щодо РФ шляхом сприяння будівництву мосту з Росії до анексованого українського Криму. Генеральна прокуратура у Гаазі у п'ятницю, 4 травня, підтвердила, що щодо цих компаній проводиться розслідування. За даними прокуратури, ці компанії надали спеціальне
    • Сьогодні, 16:21
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    <span>Будівництво Керченського мосту, грудень 2017</span>
    Будівництво Керченського мосту, грудень 2017

    Керченський міст має запрацювати влітку 2018 року

    У Нідерландах сім компаній підозрюються правоохоронцями у порушенні санкцій Євросоюзу щодо РФ шляхом сприяння будівництву мосту з Росії до анексованого українського Криму.

    Генеральна прокуратура у Гаазі у п'ятницю, 4 травня, підтвердила, що щодо цих компаній проводиться розслідування.

    За даними прокуратури, ці компанії надали спеціальне обладнання для забивання паль Керченського мосту. 

    Нагадаємо, восени минулого року розслідування за такою ж підозрою почалося щодо двох нідерландських компаній.

    Президент Росії Володимир Путін заявляв у березні, що Керченський міст довжиною 19 кілометрів запрацює вже влітку 2018 року.

    Раніше повідомлялося, що Керченський міст вже дав тріщину, так і не дочекавшись відкриття.

    Читайте також: Чому Керченський міст є ударом Росії по Донбасу

    Джерело: DW

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