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    У світі

    Оголошені переможці Венеціанського кінофестивалю

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    Фільм "Земля кочівників" отримав "Золотого лева" на Венеціанському кінофестивалі-2020 - Оголошені переможці Венеціанського кінофестивалю
    Фільм "Земля кочівників" отримав "Золотого лева" на Венеціанському кінофестивалі-2020

    Головний приз Венеціанського кінофестивалю Золотий лев вручений режисеру Хлої Чжао

    Володарем Золотого лева Венеціанського кінофестивалю стала картина режисера Хлої Чжао «Земля кочівників».

    Про це повідомляється на сторінці фестивалю у Twitter.

    Фільм-переможець із Френсіс Мак-Дорманд у головній ролі розповідає історію жінки, яка втратила будинок під час економічної кризи 2008 року і вимушена жити в кемпері - будинку на колесах, переміщаючись по заходу США.

    Режисером стрічки стала американка китайського походження Хлоя Чжао.

    Фільм заснований на однойменній книзі журналістки Джесіки Брудер, яка кілька років спостерігала за кочівниками.

    З самого початку ця стрічка вважалася фаворитом конкурсу, у якому брали участь 18 фільмів.

    Уточнюється, що ні режисер, ні виконавиця головної ролі Френсіс Мак-Дорманд не приїхали у Венецію. В останній день показів, коли відбулася прем'єра стрічки, вони провели прес-конференцію відеомостом.

    На церемонії нагородження вони вийшли в ефір також по відеомосту з фургона, у якому їздить по Америці героїня Мак-Дорманд.

    Володарем Срібного лева став японський режисер Кійосі Куросава за картину «Дружина шпигуна». Гран-прі журі отримав фільм «Новий порядок» режисера Мішеля Франко, а кращим актором і володарем Кубка Вольпі став Франческо Фавіно за роль у фільмі «Наш батько» режисера Клаудіо Ноче.

    Кубок Вольпі за кращу жіночу роль здобула Ванесса Кірбі, яка зіграла у фільмі «Фрагменти жінки» режисера Корнеля Мундруцо.

    земля Twitter фільм
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