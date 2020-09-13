Оголошені переможці Венеціанського кінофестивалю



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Фільм "Земля кочівників" отримав "Золотого лева" на Венеціанському кінофестивалі-2020

Головний приз Венеціанського кінофестивалю Золотий лев вручений режисеру Хлої Чжао

Володарем Золотого лева Венеціанського кінофестивалю стала картина режисера Хлої Чжао «Земля кочівників».

Про це повідомляється на сторінці фестивалю у Twitter.

Фільм-переможець із Френсіс Мак-Дорманд у головній ролі розповідає історію жінки, яка втратила будинок під час економічної кризи 2008 року і вимушена жити в кемпері - будинку на колесах, переміщаючись по заходу США.

Режисером стрічки стала американка китайського походження Хлоя Чжао.

Фільм заснований на однойменній книзі журналістки Джесіки Брудер, яка кілька років спостерігала за кочівниками.

З самого початку ця стрічка вважалася фаворитом конкурсу, у якому брали участь 18 фільмів.

Уточнюється, що ні режисер, ні виконавиця головної ролі Френсіс Мак-Дорманд не приїхали у Венецію. В останній день показів, коли відбулася прем'єра стрічки, вони провели прес-конференцію відеомостом.

На церемонії нагородження вони вийшли в ефір також по відеомосту з фургона, у якому їздить по Америці героїня Мак-Дорманд.

Володарем Срібного лева став японський режисер Кійосі Куросава за картину «Дружина шпигуна». Гран-прі журі отримав фільм «Новий порядок» режисера Мішеля Франко, а кращим актором і володарем Кубка Вольпі став Франческо Фавіно за роль у фільмі «Наш батько» режисера Клаудіо Ноче.

Кубок Вольпі за кращу жіночу роль здобула Ванесса Кірбі, яка зіграла у фільмі «Фрагменти жінки» режисера Корнеля Мундруцо.