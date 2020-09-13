Оголошені переможці Венеціанського кінофестивалю
Головний приз Венеціанського кінофестивалю Золотий лев вручений режисеру Хлої Чжао
Володарем Золотого лева Венеціанського кінофестивалю стала картина режисера Хлої Чжао «Земля кочівників».
Про це повідомляється на сторінці фестивалю у Twitter.
Фільм-переможець із Френсіс Мак-Дорманд у головній ролі розповідає історію жінки, яка втратила будинок під час економічної кризи 2008 року і вимушена жити в кемпері - будинку на колесах, переміщаючись по заходу США.
Режисером стрічки стала американка китайського походження Хлоя Чжао.
#BiennaleCinema2020 #Venezia77 pic.twitter.com/npPNKSxNEp— La Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 12, 2020
Фільм заснований на однойменній книзі журналістки Джесіки Брудер, яка кілька років спостерігала за кочівниками.
З самого початку ця стрічка вважалася фаворитом конкурсу, у якому брали участь 18 фільмів.
Уточнюється, що ні режисер, ні виконавиця головної ролі Френсіс Мак-Дорманд не приїхали у Венецію. В останній день показів, коли відбулася прем'єра стрічки, вони провели прес-конференцію відеомостом.
На церемонії нагородження вони вийшли в ефір також по відеомосту з фургона, у якому їздить по Америці героїня Мак-Дорманд.
Володарем Срібного лева став японський режисер Кійосі Куросава за картину «Дружина шпигуна». Гран-прі журі отримав фільм «Новий порядок» режисера Мішеля Франко, а кращим актором і володарем Кубка Вольпі став Франческо Фавіно за роль у фільмі «Наш батько» режисера Клаудіо Ноче.
Кубок Вольпі за кращу жіночу роль здобула Ванесса Кірбі, яка зіграла у фільмі «Фрагменти жінки» режисера Корнеля Мундруцо.