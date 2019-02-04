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    У світі

    Окупанти чотири рази за добу обстріляли українських військових

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    Жоден військовослужбовець ООС не постраждав - Окупанти чотири рази за добу обстріляли українських військових
    Жоден військовослужбовець ООС не постраждав

    Ворог двічі обстріляв українських військових із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів в районі селища Новолуганське

    Бойовики за день, 4 лютого, 4 рази обстріляли позиції українських військових в зоні проведення ООС на Донбасі. Про це пише прес-центр ООС на сторінці у Facebook.

    Як зазначається, в тому числі два рази бойовики застосовували заборонене мінськими домовленостями озброєння.

    «У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» найманці обстріляли позиції українських військових: з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу населеного пункту хутір Вільний», - йдеться у повідомленні.

    Повідомляється, що двічі ворог обстріляв українських військових із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів в районі селища Новолуганське.

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    «У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» злочинці обстріляли позиції наших захисників з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів поблизу селища Опитне», - додали в прес-центрі ООС.

    Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

    Нагадаємо, у зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі в ході бойових дій вчора, 3 лютого, не постраждав жоден український військовий.

    Раніше повідомлялося, що боєць 79 десантно-штурмової бригади Микола Гриненко, який зник на Донбасі 23 січня, потрапив у полон до бойовиків. За заявою української сторони, на військовослужбовця в полоні здійснювався «колосальний психологічний тиск».

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