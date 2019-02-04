Окупанти чотири рази за добу обстріляли українських військових



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Жоден військовослужбовець ООС не постраждав

Ворог двічі обстріляв українських військових із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів в районі селища Новолуганське

Бойовики за день, 4 лютого, 4 рази обстріляли позиції українських військових в зоні проведення ООС на Донбасі. Про це пише прес-центр ООС на сторінці у Facebook.

Як зазначається, в тому числі два рази бойовики застосовували заборонене мінськими домовленостями озброєння.

«У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» найманці обстріляли позиції українських військових: з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу населеного пункту хутір Вільний», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що двічі ворог обстріляв українських військових із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів в районі селища Новолуганське.

«У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» злочинці обстріляли позиції наших захисників з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів поблизу селища Опитне», - додали в прес-центрі ООС.

Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Нагадаємо, у зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі в ході бойових дій вчора, 3 лютого, не постраждав жоден український військовий.

Раніше повідомлялося, що боєць 79 десантно-штурмової бригади Микола Гриненко, який зник на Донбасі 23 січня, потрапив у полон до бойовиків. За заявою української сторони, на військовослужбовця в полоні здійснювався «колосальний психологічний тиск».