Окупанти скидають у Чорне море токсичні відходи
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Окупанти забруднюють Чорне море
Токсичні речовини потрапляють до Чорного моря та створюють загрозу для здоров’я населення та довкілля
Прокуратура АР Крим спільно з поліцією почала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного забруднення Чорного моря. Про це повідомляє прес-служба АР Крим.
Так, встановлено, що після окупації Російською Федерацією півострова Крим дамбу Нижньо-Чурбашського водосховища у м. Керч почали використовувати для незаконного видобутку піску.
Обсяг видобутого піску збільшується з кожним днем, внаслідок чого бруд від його промивання та видобування потрапляє на міський пляж, оскільки злив відбувається прямо в канал.
«Водночас токсичні речовини потрапляють до Чорного моря та створюють загрозу для здоров’я населення та природного середовища», - йдеться у повідомленні.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240 КК України (порушення правил охорони або використання надр).