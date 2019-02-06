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    У світі

    Окупанти скидають у Чорне море токсичні відходи

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    <p>&nbsp;Окупанти забруднюють Чорне море</p> - Окупанти скидають у Чорне море токсичні відходи

     Окупанти забруднюють Чорне море

    Токсичні речовини потрапляють до Чорного моря та створюють загрозу для здоров’я населення та довкілля

    Прокуратура АР Крим спільно з поліцією почала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного забруднення Чорного моря. Про це повідомляє прес-служба АР Крим. 

    Так, встановлено, що після окупації Російською Федерацією півострова Крим дамбу Нижньо-Чурбашського водосховища у м. Керч почали використовувати для незаконного видобутку піску.

    Обсяг видобутого піску збільшується з кожним днем, внаслідок чого бруд від його промивання та видобування потрапляє на міський пляж, оскільки злив відбувається прямо в канал.

    «Водночас токсичні речовини потрапляють до Чорного моря та створюють загрозу для здоров’я населення та природного середовища», - йдеться у повідомленні.

    За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240 КК України (порушення правил охорони або використання надр).

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