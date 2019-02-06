Окупанти скидають у Чорне море токсичні відходи



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Окупанти забруднюють Чорне море

Токсичні речовини потрапляють до Чорного моря та створюють загрозу для здоров’я населення та довкілля

Прокуратура АР Крим спільно з поліцією почала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного забруднення Чорного моря. Про це повідомляє прес-служба АР Крим.

Так, встановлено, що після окупації Російською Федерацією півострова Крим дамбу Нижньо-Чурбашського водосховища у м. Керч почали використовувати для незаконного видобутку піску.

Обсяг видобутого піску збільшується з кожним днем, внаслідок чого бруд від його промивання та видобування потрапляє на міський пляж, оскільки злив відбувається прямо в канал.

«Водночас токсичні речовини потрапляють до Чорного моря та створюють загрозу для здоров’я населення та природного середовища», - йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240 КК України (порушення правил охорони або використання надр).

