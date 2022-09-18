Олена Зеленська прибула до Лондона, щоб вшанувати пам’ять королеви Єлизавети II

Для траурної події Зеленська обрала чорну мідісукню та піджак

Перша леді віддала шану покійній у Вестмінстерській залі

Перша леді України Олена Зеленська прибула до Лондона, щоб бути присутньою на похороні королеви Єлизавети ІІ, який відбудеться 19 вересня. Про це повідомляє GBNews.

Олена Зеленська віддала шану покійній монархині у Вестмінстерській залі, в окремій зоні для VIP-персон разом із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Компанію Олені також склали Посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Вадим Пристайко та його дружина Інна. Остання не стримувала сліз під час хвилини мовчання.

Інна Пристайко та Олена Зеленська фото: REUTERS

Для траурної події Зеленська обрала чорну мідісукню та піджак, а її образ прикрасила золота брошка.

Після відвідин залу з труною королеви перша леді України зустрілась з Кейт Міддлтон, принцесою Уельською.

Кейт Міддлтон та Олена Зеленська у Букінгемському палаці фото: PA

Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська значиться у списку 500 високопосадовців, яких запросили на церемонію поховання королеви Великої Британії Єлизавети II.

Серед відомих інших запрошених гостей називають президента США Джо Байдена із дружиною Джилл Байден, президента Франції Еммануеля Макрона, президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Раніше, 12 вересня, Володимир Зеленський відвідав резиденцію посла Великої Британії в Україні, аби від імені українського народу висловити співчуття Сполученому Королівству та країнам Співдружності. Він зробив запис у книзі скорботи стосовно смерті монархині.