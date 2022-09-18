Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Олена Зеленська прибула до Лондона, щоб вшанувати пам’ять королеви Єлизавети II

Надія Карбунар
glavcom.ua
Олена Зеленська прибула до Лондона, щоб вшанувати пам’ять королеви Єлизавети II
Для траурної події Зеленська обрала чорну мідісукню та піджак
фото: REUTERS

Перша леді віддала шану покійній у Вестмінстерській залі

Перша леді України Олена Зеленська прибула до Лондона, щоб бути присутньою на похороні королеви Єлизавети ІІ, який відбудеться 19 вересня. Про це повідомляє GBNews. 

Олена Зеленська віддала шану покійній монархині у Вестмінстерській залі, в окремій зоні для VIP-персон разом із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Компанію Олені також склали Посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Вадим Пристайко та його дружина Інна. Остання не стримувала сліз під час хвилини мовчання.

Інна Пристайко та Олена Зеленська
Інна Пристайко та Олена Зеленська
фото: REUTERS

Для траурної події Зеленська обрала чорну мідісукню та піджак, а її образ прикрасила золота брошка.

Після відвідин залу з труною королеви перша леді України зустрілась з Кейт Міддлтон, принцесою Уельською.

Кейт Міддлтон та Олена Зеленська у Букінгемському палаці
Кейт Міддлтон та Олена Зеленська у Букінгемському палаці
фото: PA

Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська значиться у списку 500 високопосадовців, яких запросили на церемонію поховання королеви Великої Британії Єлизавети II.

Серед відомих інших запрошених гостей називають президента США Джо Байдена із дружиною Джилл Байден, президента Франції Еммануеля Макрона, президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Раніше, 12 вересня, Володимир Зеленський відвідав резиденцію посла Великої Британії в Україні, аби від імені українського народу висловити співчуття Сполученому Королівству та країнам Співдружності. Він зробив запис у книзі скорботи стосовно смерті монархині.

Читайте також: Прощання з Єлизаветою ll. Де дивитися пряму трансляцію?
Теги: дружина посол поховання Королева Єлизавета II Велика Британія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Олена Зеленська прибула до Лондона, щоб вшанувати пам’ять королеви Єлизавети II
Олена Зеленська прибула до Лондона, щоб вшанувати пам’ять королеви Єлизавети II
«Їй місце в музеї». Віцеспікер Держдуми принизив Пугачову
«Їй місце в музеї». Віцеспікер Держдуми принизив Пугачову
Пугачова підтримала антивоєнну позицію Галкіна та звернулася до влади РФ
Пугачова підтримала антивоєнну позицію Галкіна та звернулася до влади РФ
Колишня дівчина Ілона Маска продала його фото та речі й розбагатіла
Колишня дівчина Ілона Маска продала його фото та речі й розбагатіла
Поблизу Тайваню стався потужний землетрус, прогнозують цунамі (фото, відео)
Поблизу Тайваню стався потужний землетрус, прогнозують цунамі (фото, відео)
Прощання з Єлизаветою ll. Де дивитися пряму трансляцію?
Прощання з Єлизаветою ll. Де дивитися пряму трансляцію?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
157K
Байден заговорив про ядерний удар: чому це поганий знак для світу
39K
Гройсман кардинально змінив стиль (фото)
28K
Використання іранських дронів Росією є значною загрозою для ЗСУ, – WSJ
24K
Про роль Єрмака у контрнаступі. Диявол ховається в дрібницях
21K
Тищенко «забув» про мерседес. Антикорупційне агентство назвало своїх «жертв» під час війни
16K
ЗСУ на Харківщині затрофеїли танк із цікавим маскуванням (відео)

Новини

П'ять новин вихідних, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Сьогодні, 21:18
ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
Вчора, 07:05
П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
16 вересня, 21:18
«Нафтогаз» продає газ в зоні бойових за космічною ціною. Профільна асоціація зробила заяву
16 вересня, 13:41
Контрнаступ ЗСУ: Росія вивозить вантажівками гори трупів окупантів
16 вересня, 07:12
П'ять новин 15 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
15 вересня, 21:02

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту