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Прощання з Єлизаветою ll. Де дивитися пряму трансляцію?

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Прощання з Єлизаветою ll. Де дивитися пряму трансляцію?
Королева Великої Британії померла 8 вересня у віці 96 років
фото з відкритих джерел

«Суспільне» покаже наживо прощання з королевою Єлизаветою II

У понеділок, 19 вересня, телеканал «Суспільне Культура» та канали регіональної мережі «Суспільного Мовлення» транслюватимуть державні похорони королеви Єлизавети ІІ, які проходитимуть у Вестмінстерському абатстві.

Телеканал «Суспільне Культура» о 12:00 розпочне двогодинний спецефір з Лондона, який коментуватимуть головний редактор дирекції телебачення «Суспільного Мовлення» Юрій Макаров та історик Олександр Зінченко. До ефіру з ними включатимуться експерти.

Регіональні телеканали «Суспільного Мовлення» розпочнуть трансляцію о 12:30 в межах обіднього ефіру проєкту «Суспільне. Спротив» і впродовж дня показуватимуть включення з Лондона.

Що відомо про прощання з королевою

У Вестмінстер-холі 14 вересня розпочалося публічне прощання з королевою Єлизаветою II. Британці та гості міста вишикувалися у чергу, щоб особисто попрощатися з Її Величністю.

Єлизавета II спочиватиме у Вестмінстер-холі до 18 вересня. Протягом цього часу всі охочі зможуть особисто віддати шану покійній королеві. Люди шикуються у довжелезні черги, готові стояти годинами заради того, щоб пройти біля труни королеви.

Оскільки не всі прихильники королівської сім'ї можуть побувати у Вестмінстері, то прощання з королевою цілодобово транслюють по телебаченню.

Вже 19 вересня світові лідери зберуться в Лондоні, щоб віддати свою шану королеві Єлизаветі II, відвідавши Вестмінстер-Хол, де перебуває труна з її тілом. Очікується, що перша леді України Олена Зеленська буде серед 500 глав держав і високих гостей, запрошених на поминальну службу та VIP-прийом, організований королем Чарльзом III.

Також повідомлялося, що церемонію поховання королеви Єлизавети ІІ 19 вересня транслюватимуть 125 кінотеатрів по всій Великій Британії.

Нагадаємо, королева Великої Британії померла 8 вересня у віці 96 років. Єлизавета ІІ стала найстарішим монархом в історії британської імперії.

Труну з тілом королеви Великої Британії Єлизавети II 13 вересня увечері доставили із Шотландії до Букінгемського палацу в Лондоні

У Великій Британії день похорону королеви Єлизавети II буде офіційним вихідним. Відповідний наказ схвалив король Чарльз III під час церемонії коронації.

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Теги: Королева Єлизавета II смерть Велика Британія король Чарльз

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