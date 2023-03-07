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ООН назвала суму збитків від землетрусів у Туреччині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ООН назвала суму збитків від землетрусів у Туреччині
фото з відкритих джерел

Сума завданої шкоди перевищила $100 млрд 

Збитки, завдані землетрусом у Туреччині, перевищать $100 млрд. Про це заявила представниця програми розвитку ООН Луїза Вінтон на пресбрифінгу у вівторок. Про це повідомляє Reuters.

«З розрахунків, зроблених на сьогодні, ясно, що цифра збитків, представлених урядом і підтриманих... міжнародними партнерами, перевищить 100 млрд доларів», – сказала вона.

За словами Вінтон, попередня цифра збитків, яка охоплює лише Туреччину, буде використана як основа для конференції донорів для мобілізації коштів, яка відбудеться 16 березня у Брюсселі.

Вінтон описала картину в найбільш постраждалій турецькій провінції Хатай як «апокаліптичну», заявивши, що сотні тисяч будинків були зруйновані. «Потреби величезні, але ресурси обмежені», – додала вона.

Нагадаємо, 6 лютого в Туреччині зафіксували потужні землетруси магнітудою 7,7 та 7,6. Вони стали найсильнішими на території країни з 1939 року. Всесвітня організація охорони здоров'я назвала їх «найсильнішим стихійним лихом у європейському регіоні за сторіччя». За останніми даними, кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині перевищила 43,5 тисяч людей.

Як повідомлялося, у Туреччині заарештовано понад 200 забудовників через руйнування внаслідок землетрусів

Теги: землетрус Туреччина

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