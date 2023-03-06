У Туреччині заарештовано понад 200 забудовників через руйнування внаслідок землетрусів

Багато будівель, що зруйнувалися внаслідок стихійного лиха, були збудовані з неякісних будматеріалів і не відповідали державним стандартам

Турецькі правоохоронні органі розпочали розслідування щодо 997 людей, причетних до будівництва обвалених під час землетрусів будівель. Серед них 247 вже заарештовано. Про це повідомляє Anadolu.

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Серед арештованих – 93 підрядники, 123 будівельні співробітники, 13 власників будівель та 18 будівельників.

Водночас щодо 322 осіб призначено судовий контроль.

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Крім того, суд видав ордери на арешт 198 підозрюваних і на затримання ще 102.

Як стверджують фахівці, багато будівель, що зруйнувалися внаслідок землетрусу, були збудовані з використанням неякісних будматеріалів і не відповідали державним стандартам. Опозиційні партії звинуватили адміністрацію президента Реджепа Ердогана в недотриманні будівельних норм.

Нагадаємо, 6 лютого на південному сході Туреччини сталися два землетруси магнітудою понад сім балів (о 04.17 за місцевим часом – 7,7 балів та о 13.24 – 7,6 балів). Землетруси в Туреччині увійшли до п'ятірки найбільш смертоносних за останні два десятиліття.

Найпотужніші землетруси в Туреччині за останні роки продовжуються протягом місяця з різною інтенсивністю. Загальна кількість загиблих у Туреччині й Сирії сягнула 50 тисяч осіб.

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Також повідомлялося, що через обвалення будівель у Туреччині заарештовано мера одного з міст, розташованих недалеко від епіцентру поштовхів.