Остання американська авіакомпанія припинила польоти до Венесуели



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Профспілка пілотів США рекомендувала своїм членам відмовитися від будь-яких поїздок до Венесуели

У п'ятницю, 15 березня, американська авіакомпанія American Airlines оголосила про припинення польотів до Венесуели, яка переживає глибоку політичну та економічну кризу, повідомляє CNBC.

Авіакомпанія пішла на такий крок після того, як профспілка пілотів США рекомендувала своїм членам відмовитися від будь-яких поїздок до Венесуели.

Більшість американських авіаліній вже припинили польоти до Венесуели. American Airlines була останньою великою американською авіакомпанією, яка виконувала рейси в Каракас і в Маракайбо.

«Безпека членів нашої команди і клієнтів завжди на першому місці, American Airlines не працюватиме в тих країнах, які ми не вважаємо безпечними», — йдеться у заяві авіаперевізника.

Раніше у США запропонували заборонити Visa та Mastercard обслуговувати наближених до керівництва Венесуели осіб.

Нагадаємо, 14 березня Держдеп евакуював усіх дипломатів і закликав американських громадян покинути Венесуелу через загострення ситуації в країні.

Утравні 2018 року у Венесуелі відбулися вибори президента, де чинний президент Мадуро здобув перемогу, проте парламент визнав переобрання Мадуро на посаду глави держави неконституційним.

23 січня у Каракасі відбувся багатотисячний мітинг проти президента Ніколаса Мадуро. Під час нього голова парламенту Венесуели, лідер місцевої опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом країни.