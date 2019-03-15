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    Усі дипломати США покинули Венесуелу

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    <span>Всі дипломати США покинули Венесуелу</span> - Усі дипломати США покинули Венесуелу
    Всі дипломати США покинули Венесуелу

    Усіх американських дипломатів вивезли з Венесуели цивільним чартерним літаком

    Останні американські дипломати залишили Венесуелу в четвер, 14 березня. Раніше режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро розірвав дипломатичні відносини з Вашингтоном.

    Про від’їзд останніх дипломатів повідомив держсекретар США Майк Помпео.

    «Тепер американські дипломати виконуватимуть цю місію з інших місць, де вони продовжать допомагати гуманітарною допомогою венесуельському народу та підтримувати демократичних діячів, які сміливо протистоять тиранії», — йдеться в заяві глави Держдепу.

    Він уточнив, що всіх американських дипломатів вивезли з Венесуели цивільним чартерним літаком.

    Нагадаємо, у травні 2018 року у Венесуелі відбулися вибори президента, де чинний президент Мадуро здобув перемогу, проте парламент визнав переобрання Мадуро на посаду глави держави неконституційним.

    23 січня у Каракасі відбувся багатотисячний мітинг проти президента Ніколаса Мадуро. Під час нього голова парламенту Венесуели, лідер місцевої опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом країни.

    США вибори Венесуела президент Майк Помпео Хуан Гуайдо
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