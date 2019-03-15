Усі дипломати США покинули Венесуелу
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Усіх американських дипломатів вивезли з Венесуели цивільним чартерним літаком
Про від’їзд останніх дипломатів повідомив держсекретар США Майк Помпео.
«Тепер американські дипломати виконуватимуть цю місію з інших місць, де вони продовжать допомагати гуманітарною допомогою венесуельському народу та підтримувати демократичних діячів, які сміливо протистоять тиранії», — йдеться в заяві глави Держдепу.
Він уточнив, що всіх американських дипломатів вивезли з Венесуели цивільним чартерним літаком.
Нагадаємо, у травні 2018 року у Венесуелі відбулися вибори президента, де чинний президент Мадуро здобув перемогу, проте парламент визнав переобрання Мадуро на посаду глави держави неконституційним.
23 січня у Каракасі відбувся багатотисячний мітинг проти президента Ніколаса Мадуро. Під час нього голова парламенту Венесуели, лідер місцевої опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом країни.