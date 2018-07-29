Отруєння Скрипалів: Німецькі ліві прийшли на допомогу Путіну



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Хайке Хензель

Німецькі ліві придумали, як заперечити участь Росії в отруєнні Скрипалів

Заступник голови фракції Лівої партії в Бундестазі Хайке Хензель заявила, що влада Німеччини двічі протягом кількох останніх тижнів відмовлялася відповідати на запит депутатів по деталях справи про напад на екс-полковника ГРУ РФ Сергія Скрипаля у Великобританії. Про це вона заявила в інтерв'ю виданню Jungle Welt.

За її словами, в уряді заявили, що ряд питань від депутатів стосуються інформації, «яка особливо впливає на добробут держави», тому вона не може бути розкрита. Проте сама Хензель вважає, що це говорить про те, що «ні британські, ні німецькі спецслужби не мають ніяких доказів передбачуваної відповідальності Росії» за отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії».

За опитуванням Forsa, що проводилося 23 – 27 липня, Ліва партія має 9% рейтингу, за опитуванням Emnid (з 19 липня по 25 липня) - 10%. Беззаперечним лідером обох опитувань є блок ХДС/ХСС з 32% або 29% рейтингу відповідно.

Раніше правоохоронці Великої Британії ідентифікувала вірогідних учасників нападу на Сергія Скрипаля та його доньку Юлію, який було скоєно із застосуванням нервово-паралітичної речовини «Новачок». Поліцейські вважають, що в березні група російських кілерів була направлена до Великобританії, щоб вбити колишнього кремлівського подвійного агента.

The Daily Mail повідомила, що отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському місті Солсбері організувала група з шести осіб, на чолі якої могла бути жінка з військової розвідки РФ.

Американське видання The New York Times повідомило, що до отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії причетні співробітники ГРУ Росії.

Нагадаємо, 9 липня у Солсбері поліція оточила автобусну зупинку, що знаходиться неподалік від місця отруєння нервово-паралітичною речовиною «Новачок», після того як на ній знепритомнів чоловік.

Перед цим поліція графства Вілтшир повідомила про нові випадки отруєння біля Солсбері, схожого на отруєння екс-офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері 4 березня.

Також відомо, що 44-річна Дон Стерджесс, яка отруїлася «Новачком» в місті Еймсбері в Британії, померла.

Глава Міноборони Британії звинуватив Росію у новому отруєнні «Новачком».

Джерело: РБК