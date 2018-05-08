«Допротестувався»: Нікол Пашинян став прем'єр-міністром Вірменії
- Сьогодні, 12:41
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Кандидатуру Пашиняна підтримали 59 депутатів при 57 необхідних для перемоги
Національний збір Вірменії проголосував за призначення лідера ліберально-опозиційного блоку «Елк» («Вихід») Нікола Пашиняна на головний державний пост - прем'єр-міністра республіки.
Кандидатуру Пашиняна підтримали 59 депутатів при 57 необхідних для перемоги.
Нагадаємо, 1 травня Республіканська партія Вірменії, яка має більшість у парламенті, заблокувала обрання Пашиняна. Це спричинило нові протести у Вірменії, після яких владна партія погодилася посприяти обранню Пашиняна главою уряду.
Перед сьогоднішнім голосуванням у владній партії заявили, що «8 травня у Вірменії буде прем'єр-міністр».
Керівник парламентської фракції «Елк» Нікол Пашинян був єдиним кандидатом на посаду прем’єра.
Десятки тисяч громадян 8 травня знову планували зібратися на площі Республіки в центрі Єревана, куди їх напередодні запросив сам Нікол Пашинян для святкування «епохальної перемоги».