«Допротестувався»: Нікол Пашинян став прем'єр-міністром Вірменії

Кандидатуру Пашиняна підтримали 59 депутатів при 57 необхідних для перемоги

Національний збір Вірменії проголосував за призначення лідера ліберально-опозиційного блоку «Елк» («Вихід») Нікола Пашиняна на головний державний пост - прем'єр-міністра республіки. Кандидатуру Пашиняна підтримали 59 депутатів при 57 необхідних для перемоги. Нагадаємо, 1 травня Республіканська партія Вірменії, яка має



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Нікол Пашинян

Кандидатуру Пашиняна підтримали 59 депутатів при 57 необхідних для перемоги

Національний збір Вірменії проголосував за призначення лідера ліберально-опозиційного блоку «Елк» («Вихід») Нікола Пашиняна на головний державний пост - прем'єр-міністра республіки.

Кандидатуру Пашиняна підтримали 59 депутатів при 57 необхідних для перемоги.

Нагадаємо, 1 травня Республіканська партія Вірменії, яка має більшість у парламенті, заблокувала обрання Пашиняна. Це спричинило нові протести у Вірменії, після яких владна партія погодилася посприяти обранню Пашиняна главою уряду.

Перед сьогоднішнім голосуванням у владній партії заявили, що «8 травня у Вірменії буде прем'єр-міністр».

Керівник парламентської фракції «Елк» Нікол Пашинян був єдиним кандидатом на посаду прем’єра.

Десятки тисяч громадян 8 травня знову планували зібратися на площі Республіки в центрі Єревана, куди їх напередодні запросив сам Нікол Пашинян для святкування «епохальної перемоги».