Переляканий фермер викликав поліцію, рятуючись від плюшевого тигра

Чоловік страшно переживав за своїх корів

У Великій Британії фермер злякався тигра і викликав поліцію, але тварина виявилася великою м'якою іграшкою. Про це повідомляє видання The Sun. Як повідомляється, 24-річний Брюс Грабб помітив тигра поряд зі своєю фермою. Він подзвонив в поліцію. Поліцейські, що прибули на виклик, зупинилися неподалік і, не виходячи з машин, почали обговорювати, як



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловік страшно переживав за своїх корів

У Великій Британії фермер злякався тигра і викликав поліцію, але тварина виявилася великою м'якою іграшкою. Про це повідомляє видання The Sun.

Як повідомляється, 24-річний Брюс Грабб помітив тигра поряд зі своєю фермою. Він подзвонив в поліцію.

Поліцейські, що прибули на виклик, зупинилися неподалік і, не виходячи з машин, почали обговорювати, як краще зловити тварину. Однак через деякий час вони помітили, що «тигр» не рухається. Тоді правоохоронці наблизились до звіра, який виявися іграшкою.

«У мене не було абсолютно ніяких сумнівів, що він реальний - я жахливо злякався. Я думав, що він з'їсть усіх моїх корів, перш ніж поліції вдасться застрелити його », - заявив фермер.