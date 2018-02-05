Петагон не зміг відзвітувати, на що витратив $800 мільйонів
- Сьогодні, 13:43
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Міністерство оборони США ніколи не проходило повний фінансовий аудит — ЗМІ
Одне з найбільших агентств Пентагону Defense Logistics Agency не змогло пояснити про свої витрати на суму більше 800 мільйонів доларів США. Про це пише Politico.
«Одне з найбільших агентств Пентагону Defense Logistics Agency не змогло відзвітувати про витрати на суму більше 800 мільйонів доларів США у будівельні проекти», — йдеться в аудиті компанії Ernst & Young.
Останній аудит піднімає нові питання до здатності міністерства оборони США управляти своїм щорічним бюджетом, який сягає 700 мільярдів доларів США — і це навіть незважаючи на додаткові мільярди, які президент США планує запропонувати в цьому місяці.
Як зазначає видання, міністерство ніколи не проходило повний фінансовий аудит, попри мандат від Конгресу США.
Як відомо, у грудні американський президент Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни на 2018 рік, в якому передбачається виділення 700 мільярдів доларів на потреби США в оборонній галузі.
Джерело: Укрінформ