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    Петагон не зміг відзвітувати, на що витратив $800 мільйонів

    Міністерство оборони США ніколи не проходило повний фінансовий аудит — ЗМІ
    Одне з найбільших агентств Пентагону Defense Logistics Agency не змогло пояснити про свої витрати на суму більше 800 мільйонів доларів США. Про це пише Politico. «Одне з найбільших агентств Пентагону Defense Logistics Agency не змогло відзвітувати про витрати на суму більше 800 мільйонів доларів США у будівельні
    • Сьогодні, 13:43
    • Розсилка
    Штаб-квартира&nbsp;міністерства оборони США
    Фото: Daniel Slim/AFP/Getty Images
    Штаб-квартира міністерства оборони США

    Міністерство оборони США ніколи не проходило повний фінансовий аудит — ЗМІ

    Одне з найбільших агентств Пентагону Defense Logistics Agency не змогло пояснити про свої витрати на суму більше 800 мільйонів доларів США. Про це пише Politico.

    «Одне з найбільших агентств Пентагону Defense Logistics Agency не змогло відзвітувати про витрати на суму більше 800 мільйонів доларів США у будівельні проекти», — йдеться в аудиті компанії Ernst & Young.

    Останній аудит піднімає нові питання до здатності міністерства оборони США управляти своїм щорічним бюджетом, який сягає 700 мільярдів доларів США — і це навіть незважаючи на додаткові мільярди, які президент США планує запропонувати в цьому місяці.

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    Як зазначає видання, міністерство ніколи не проходило повний фінансовий аудит, попри мандат від Конгресу США.

    Як відомо, у грудні американський президент Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни на 2018 рік, в якому передбачається виділення 700 мільярдів доларів на потреби США в оборонній галузі.

    Джерело: Укрінформ

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