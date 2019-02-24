Під час виборів у Нігерії загинуло 16 осіб



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Інциденти, що привели до загибелі людей, стались у восьми штатах

У Нігерії щонайменше 16 людей були вбиті у день голосування на загальних президентських і парламентських виборах у суботу, 23 лютого.

Про це повідомляє DW.

«За даними громадської організації Situation Room, яка моніторить проведення голосування, інциденти, що привели до загибелі людей, стались у восьми штатах. Організація повідомила також про порушення правил голосування та підпалення виборчих скриньок та документів в місті Лагос.За даними громадської організації Situation Room, яка моніторить проведення голосування, інциденти, що привели до загибелі людей, стались у восьми штатах», - йдеться у повідомленні.

Крім того, організація повідомила про порушення правил голосування та підпалення виборчих скриньок та документів в місті Лагос.

Зазначається, що у південному штаті Ріверс невідомі бойовики застрелили колишнього лідера місцевого самоврядування та його брата в районі Андоні. Обидві жертви були членами правлячої партії «Загальний прогресивний конгрес» чинного президента Мухаммаду Бухарі. Окрім того, одягнуті у військову форму люди заходили в деякі виборчі дільниці в районі міста Окріка у штаті Ріверс та забирали матеріали для голосування, повідомив представник поліції.

«Також були окремі повідомлення про насильство та напади на виборчі дільниці по всій країні. На одній виборчій дільниці в районі Яба в Лагосі стались сутички, коли невідомі роздавали виборцям готівку. Окрім того, місцеві жителі повідомляють про залякування виборців бандитами. Повідомляється, що явка на вибори нижча у порівнянні з минулими роками», - інформує видання.