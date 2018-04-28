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    Під Москвою готується до аварійної посадки військовий літак

    У літака не спрацювала передня стійка шасі
    У підмосковному Жуковському готується до аварійної посадки військовий протичовновий літак Іл-38, на борту якого знаходяться льотчики-випробувачі «авіакомплексів імені Ілюшина». У літака спрацювала сигналізація про те, що передня стійка шасі не випущена. На борту літака знаходяться семеро осіб. Іл-38 належить військово-морським силам
    • Вчора, 20:00
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    Іл-38
    Іл-38

    У літака не спрацювала передня стійка шасі

    У підмосковному Жуковському готується до аварійної посадки військовий протичовновий літак Іл-38, на борту якого знаходяться льотчики-випробувачі «авіакомплексів імені Ілюшина».

    У літака спрацювала сигналізація про те, що передня стійка шасі не випущена. На борту літака знаходяться семеро осіб.

    Іл-38 належить військово-морським силам Індії. У Підмосков'ї він виконував плановий політ після штатного технічного обслуговування.

    Іл-38 (по класифікації МО США і НАТО May) — протичовновий літак, розроблений в ДКБ Іллюшина на основі пасажирського Іл-18В. Літак призначений для самостійного або спільного з протичовновими кораблями пошуку і знищення підводних човнів, для морської розвідки, пошуково-рятувальних операцій, постановки мінних загороджень.

    Перший політ виконаний 27 вересня 1961 року. Серійне виробництво машини здійснювалося на машинобудівному заводі у Москві з 1967 до середини 1970-х років. Всього побудовано 65 машин.

    Джерело: Медуза

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