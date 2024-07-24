Під Ростовом окупанти звели нову військову базу: супутникові фото

Нова військова база окупантів розташована за 200 км від лінії фронту, під Ростовом на Дону

Нову військову базу російські армійці розгорнули між виправною колонією та двома недобудованими загальноосвітніми навчальними закладами

У травні 2024 року російські загарбники побудували нову базу у місті Новочеркаськ під Ростовом на Дону. Вона розташована за 200 км від лінії фронту. Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs, які отримали «Схеми» (проєкт «Радіо Свобода»).

Відповідно до зображень з супутника, нову військову базу російські армійці розгорнули між виправною колонією та двома недобудованими загальноосвітніми навчальними закладами, на місці іншого закинутого військового об'єкта – школи кухарів №195 «Сил громадянської оборони» Росії, яку закрили у 2011 році.

Утім, минулого літа, після дванадцяти років затишшя, на закинутій території колишньої військової школи почались зміни.

Проаналізувавши супутникові знімки, отримані журналістами «Схем», військовий експерт Михайло Жирохов, визначив тип військового об'єкта. На його думку, це, ймовірно, база матеріально-технічного забезпечення Збройних сил РФ, адже там розташована лише вантажна та допоміжна техніка.

«Ми бачимо велику кількість вантажівок у кольорах військової техніки. Ні танків, ані БТР-ів супутник не фіксує, тому з високою ймовірністю – це одна з військових частин матеріально-технічного забезпечення», – каже Жирохов.

Як встановили «Схеми», ця база в Новочеркаську може належати до 100-го військового полку матеріально-технічного забезпечення Збройних сил РФ.

100-й військовий полк матеріально-технічного забезпечення створили у 2014 році, коли Міністерство оборони РФ очолював Сергій Шойгу.

Серед завдань полку – доставка військових вантажів у зону бойових дій та ліквідація техногенних катастроф, пожеж та паводків.

Раніше повідомлялося, що російські війська поповнюють свій особовий склад у Запорізькій області. Наразі там перебувають понад 90 тис. окупантів. Водночас загрози наступу на цьому напрямку немає.