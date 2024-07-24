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Під Ростовом окупанти звели нову військову базу: супутникові фото

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Під Ростовом окупанти звели нову військову базу: супутникові фото
Нова військова база окупантів розташована за 200 км від лінії фронту, під Ростовом на Дону
фото: з відкритих джерел

Нову військову базу російські армійці розгорнули між виправною колонією та двома недобудованими загальноосвітніми навчальними закладами

У травні 2024 року російські загарбники побудували нову базу у місті Новочеркаськ під Ростовом на Дону. Вона розташована за 200 км від лінії фронту. Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs, які отримали «Схеми» (проєкт «Радіо Свобода»).

Відповідно до зображень з супутника, нову військову базу російські армійці розгорнули між виправною колонією та двома недобудованими загальноосвітніми навчальними закладами, на місці іншого закинутого військового об'єкта – школи кухарів №195 «Сил громадянської оборони» Росії, яку закрили у 2011 році.

Утім, минулого літа, після дванадцяти років затишшя, на закинутій території колишньої військової школи почались зміни.

Під Ростовом окупанти звели нову військову базу: супутникові фото фото 1
Під Ростовом окупанти звели нову військову базу: супутникові фото фото 2

Проаналізувавши супутникові знімки, отримані журналістами «Схем», військовий експерт Михайло Жирохов, визначив тип військового об'єкта. На його думку, це, ймовірно, база матеріально-технічного забезпечення Збройних сил РФ, адже там розташована лише вантажна та допоміжна техніка.

«Ми бачимо велику кількість вантажівок у кольорах військової техніки. Ні танків, ані БТР-ів супутник не фіксує, тому з високою ймовірністю – це одна з військових частин матеріально-технічного забезпечення», – каже Жирохов.

Як встановили «Схеми», ця база в Новочеркаську може належати до 100-го військового полку матеріально-технічного забезпечення Збройних сил РФ.

100-й військовий полк матеріально-технічного забезпечення створили у 2014 році, коли Міністерство оборони РФ очолював Сергій Шойгу.

Серед завдань полку – доставка військових вантажів у зону бойових дій та ліквідація техногенних катастроф, пожеж та паводків.

Раніше повідомлялося, що російські війська поповнюють свій особовий склад у Запорізькій області. Наразі там перебувають понад 90 тис. окупантів. Водночас загрози наступу на цьому напрямку немає. 

Теги: окупанти військова техніка Сергій Шойгу

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