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Окупанти нарощують сили на Запоріжжі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Окупанти нарощують сили на Запоріжжі
Окупанти не мають змоги проводити активні штурмові наступальні дії на кількох напрямках одночасно
фото: Facebook/Генштаб

У Запорізькій області перебуває майже 90 тис. російських загарбників

Російські війська поповнюють свій особовий склад у Запорізькій області. Наразі там перебувають понад 90 тис. окупантів. Водночас загрози наступу на цьому напрямку немає. Про це заявив речник оперативного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

«Якщо взяти чисельність особового складу противника, наприклад, в самій Запорізькій області, то росіян тут досить багато, майже 90 тис. І спостерігається приріст цієї кількості – десь за останні три тижні додалось ще дві тисячі. Однак, наша розвідка говорить, що різких суттєвих змін, які впливали б на зміну характеру бойових дій, немає», – каже військовий.

За словами Лиховія, тієї кількості росіян, які присутні в Запорізькій та Херсонській областях, не вистачає для ведення результативних наступальних дій «кудись далі, ніж ті рубежі, де ворог зараз стоїть».

Речник також зазначив, що наразі характер бойових дій в операційній зоні «Таврії» – це позиційне протистояння, оскільки «росіяни не мають змоги проводити активні штурмові наступальні дії на кількох напрямках одночасно».

Як повідомлялося, українські військові збили російський бойовий літак Су-25 на Покровському напрямку. Літак у парі з іншим Су-25, намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.

До слова, аномальна спека впливає на обидві сторони, створюючи дискомфорт на фронті. Проте, за словами військових, зима і низькі температури – це значно гірше, адже доводиться якось обігріватись, через що бійці можуть викривати себе перед ворогом тепловим випромінюванням.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 23 липня 2024 року
Теги: окупанти війна ЗСУ Запорізька область

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