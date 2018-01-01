Під швейцарським банком сталася стрілянина, є жертви
- Сьогодні, 17:32
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Інформації про нападників немає
Під будівлею банку UBS у місті Цюрих (Швейцарія) сталася стрілянина, двоє людей загинули. Про це повідомляє BBC.
Як повідомляється, постріли пролунали близько 14.30 на вулиці Lagerstrasse поряд з будівлею банку.
Поліція Цюриха відзначає, що контролює ситуацію і жодної загрози для громадян наразі немає.
Рятувальники повідомили, що по прибутті на місце події знайшли двох жертв стрілянини. Одна людина була вже мертва, а друга – померла пізніше.
За словами очевидців, було чотири чи п’ять пострілів. Причини стрілянини невідомі. Крім того, не наводиться жодної інформації про нападників.