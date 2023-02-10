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Пішов із життя журналіст Олег Панфілов

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Пішов із життя журналіст Олег Панфілов

Відомий журналіст помер на 66-му році життя

У віці 65 років помер журналіст, публіцист, письменник та колишній оглядач «Крим.Реалії» (проєкт «Радіо Свобода») Олег Панфілов. Про це на своєму сайті повідомив «Крим.Реалії». Також цю звістку на своїй фейсбук-сторінці оприлюднила його дружина Оксана Маслак.

Олег Панфілов працював на «Радіо Свобода» з 1991 року. У російській службі радіостанції він був автором і ведучим програми «Влада і преса», а також автором програми «Час і світ».

З квітня 2014 року до 2019 рік був оглядачем у проєкті «Крим.Реалії» та «Радіо Свобода».

Олег Панфілов народився у Таджикістані, закінчив Худжандський державний університет ім. академіка Бободжана Гафурова (раніше — Ленінабадський державний педагогічний інститут). З 1974 року почав працювати у журналістиці. Пізніше жив і працював у Москві, зокрема був кореспондентом «Независимой газеты». У 1994-2000 роках очолював Фонд захисту гласності, готував щорічні звіти про порушення свободи преси в Росії та інших країнах тодішньої СНД. Заснував та у 2000-2010 роках був директором Центру екстремальної журналістики при Спілці журналістів Росії.

З 2009 року жив у Грузії, був професором Державного університету Ілії, продовжував займатися питаннями боротьби з російською пропагандою.

Панфілов є автором 37 книг, 9 фільмів та понад 5 тисяч публікацій у ЗМІ багатьох країн світу. Крім того, був лауреатом міжнародних премій та грузинського Ордену Честі. Також був засновником та директором Центру екстремальної журналістики у 2000-2010 роки, директором московського бюро американського комітету захисту журналістів.

Нинішнього року в Україні видали його книгу «Україна та Грузія — чому разом?». У Грузії та Україні він також публікував «Антирадянські історії» та книги про війну 2008 року.

Теги: радіо журналіст смерть

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