Південноафриканська республіка отримала нового президента

Він збирається побороти корупцію

У Південноафриканській республіці на посаду нового президента країни обрали колишнього віце-президента країни Сиріл Рамапоса. Про це повідомляє агентство Reuters. Як повідомляється, рішення про обрання нового президента було ухвалено 15 лютого на спеціальному засіданні парламенту. Через кілька годин Рамапоса прийняв присягу і виголосив клятву



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Він збирається побороти корупцію

У Південноафриканській республіці на посаду нового президента країни обрали колишнього віце-президента країни Сиріл Рамапоса. Про це повідомляє агентство Reuters.

Як повідомляється, рішення про обрання нового президента було ухвалено 15 лютого на спеціальному засіданні парламенту. Через кілька годин Рамапоса прийняв присягу і виголосив клятву перед членами парламенту і верховним суддею Могоенга Могоенга. На церемонії також були присутні журналісти та іноземні гості.

Новий президент пообіцяв співгромадянам докласти всіх зусиль у боротьбі з корупцією.