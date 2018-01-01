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    Південноафриканська республіка отримала нового президента

    Він збирається побороти корупцію
    У Південноафриканській республіці на посаду нового президента країни обрали колишнього віце-президента країни Сиріл Рамапоса. Про це повідомляє агентство Reuters. Як повідомляється, рішення про обрання нового президента було ухвалено 15 лютого на спеціальному засіданні парламенту. Через кілька годин Рамапоса прийняв присягу і виголосив клятву
    • Сьогодні, 08:58
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    Він збирається побороти корупцію

    У Південноафриканській республіці на посаду нового президента країни обрали колишнього віце-президента країни Сиріл Рамапоса. Про це повідомляє агентство Reuters.

    Як повідомляється, рішення про обрання нового президента було ухвалено 15 лютого на спеціальному засіданні парламенту. Через кілька годин Рамапоса прийняв присягу і виголосив клятву перед членами парламенту і верховним суддею Могоенга Могоенга. На церемонії також були присутні журналісти та іноземні гості.

    Новий президент пообіцяв співгромадянам докласти всіх зусиль у боротьбі з корупцією.

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