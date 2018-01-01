Південноафриканська республіка отримала нового президента
- Сьогодні, 08:58
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Він збирається побороти корупцію
У Південноафриканській республіці на посаду нового президента країни обрали колишнього віце-президента країни Сиріл Рамапоса. Про це повідомляє агентство Reuters.
Як повідомляється, рішення про обрання нового президента було ухвалено 15 лютого на спеціальному засіданні парламенту. Через кілька годин Рамапоса прийняв присягу і виголосив клятву перед членами парламенту і верховним суддею Могоенга Могоенга. На церемонії також були присутні журналісти та іноземні гості.
Новий президент пообіцяв співгромадянам докласти всіх зусиль у боротьбі з корупцією.