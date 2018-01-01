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    Північна Корея раптово передумала зустрічатися з Пенсом

    Зустріч було скасовано за дві години до початку
    Віце-президент США Майк Пенс збирався зустрітися з високопосадовцями Північної Кореї, в тому числі з сестрою лідера КНДР, проте північнокорейська сторона в останній момент скасувала зустріч. Про це повідомляє агентство Reuters. «Північна Корея погодилася на зустріч, сподіваючись, що віце-президент пом’якшить свій меседж щодо
    • Сьогодні, 11:25
    • Розсилка
    Віце-президент США Майк Пенс
    Віце-президент США Майк Пенс

    Зустріч було скасовано за дві години до початку

    Віце-президент США Майк Пенс збирався зустрітися з високопосадовцями Північної Кореї, в тому числі з сестрою лідера КНДР, проте північнокорейська сторона в останній момент скасувала зустріч. Про це повідомляє агентство Reuters.

    «Північна Корея погодилася на зустріч, сподіваючись, що віце-президент пом’якшить свій меседж щодо північнокорейської пропаганди під час Олімпійських ігор», - повідомив глава адміністрації віце-президента Нік Аєйрс.

    Проте після того як Пенс засудив порушення прав людини у Північній Кореї і анонсував плани щодо нових економічних санкцій «вони зірвали зустріч або ж, можливо, ніколи і не були щирі у бажанні переговорів», додав він.

    США Північна Корея Майк Пенс
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