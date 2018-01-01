Північна Корея раптово передумала зустрічатися з Пенсом

Зустріч було скасовано за дві години до початку

Віце-президент США Майк Пенс збирався зустрітися з високопосадовцями Північної Кореї, в тому числі з сестрою лідера КНДР, проте північнокорейська сторона в останній момент скасувала зустріч. Про це повідомляє агентство Reuters. «Північна Корея погодилася на зустріч, сподіваючись, що віце-президент пом’якшить свій меседж щодо



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Віце-президент США Майк Пенс

Зустріч було скасовано за дві години до початку

Віце-президент США Майк Пенс збирався зустрітися з високопосадовцями Північної Кореї, в тому числі з сестрою лідера КНДР, проте північнокорейська сторона в останній момент скасувала зустріч. Про це повідомляє агентство Reuters.

«Північна Корея погодилася на зустріч, сподіваючись, що віце-президент пом’якшить свій меседж щодо північнокорейської пропаганди під час Олімпійських ігор», - повідомив глава адміністрації віце-президента Нік Аєйрс.

Проте після того як Пенс засудив порушення прав людини у Північній Кореї і анонсував плани щодо нових економічних санкцій «вони зірвали зустріч або ж, можливо, ніколи і не були щирі у бажанні переговорів», додав він.