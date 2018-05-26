Платіні знову чистий перед законом: всі звинувачення знято

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Кримінальну справу стосовно Платіні завели два роки тому

Прокуратура Швейцарії зняла всі обвинувачення з колишнього президента УЄФА Мішеля Платіні. Про це повідомляє французьке видання Le Monde з посиланням на лист прокурора Седріка Ремун, який було адресовано адвокату Платіні Венсану Соларі. Лист є в редакції видання.

Кримінальну справу стосовно Платіні і восьмого президента ФІФА Йозефа Блаттера завели у вересні 2015 року. Підставою для розслідування щодо футбольних чиновників стала виплата Блаттером 2 мільйонів швейцарських франків Платіні «як винагороди за роботу спеціального радника в ФІФА в 1998-2002 роках».

На відміну від Блаттера, «підозрюваного в тому, що він заплатив передбачувану суму», Платіні допитали лише як «людину, покликану надати інформацію», що еквівалентно у Франції статусу свідка-підозрюваного.

Платіні на тлі скандалу в грудні 2015 року усунуто від футбольної діяльності на шестирічний термін. Після апеляції суд скоротив термін відсторонення до чотирьох років. У вересні 2016 року Платіні офіційно покинув пост президента УЄФА.

Платіні раніше заявив, що сітка Чемпіонату світу 1998 року, який пройшов у Франції, була спеціально зроблена таким чином, щоб збірні Франції та Бразилії змогли зустрітися лише у фіналі турніру.

Джерело: Громадське радіо