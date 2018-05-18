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    Колишній президент УЄФА заявив, що сітку Чемпіонату світу підлаштували

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    Мішель Платіні. Фото РИА Новости
    Мішель Платіні. Фото РИА Новости

    Мішель Платіні вирішив пригадати, як верстався календар ЧС-1998

    Сітка Чемпіонату світу 1998 року, який пройшов у Франції, була спеціально зроблена таким чином, щоб збірні Франції та Бразилії змогли зустрітися лише у фіналі турніру.

    Про це заявив колишній президент УЄФА Мішель Платіні.

    Тоді чиновник був одним з керівників оргкомітету ЧС-1998.

    «Коли ми працювали над календарем, ми трохи схитрували. Якщо Франція та Бразилія фінішували б у групі першими, ми не могли б зустрітися до фіналу», - цитує Платіні France Bleu.

    «Думаєте, інші б так не зробили? Всі мріяли про фінал Франція – Бразилія», - передає його слова «Чемпионат».

    На ЧС-1998 збірна Франції виграла групу С, а Бразилія стала першою у групі А.

    Обидві команди дійшли до фіналу турніру, де французи розгромили південноамериканців з рахунком 3:0.

    Нагадаємо, Платіні пішов з з посади президента УЄФА у 2016 році.

    Тоді суд відхилив апеляцію на заборону функціонеру Мішелю Платіні займатися футбольною діяльністю.

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