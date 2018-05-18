Колишній президент УЄФА заявив, що сітку Чемпіонату світу підлаштували

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Мішель Платіні. Фото РИА Новости

Мішель Платіні вирішив пригадати, як верстався календар ЧС-1998

Сітка Чемпіонату світу 1998 року, який пройшов у Франції, була спеціально зроблена таким чином, щоб збірні Франції та Бразилії змогли зустрітися лише у фіналі турніру.

Про це заявив колишній президент УЄФА Мішель Платіні.

Тоді чиновник був одним з керівників оргкомітету ЧС-1998.

«Коли ми працювали над календарем, ми трохи схитрували. Якщо Франція та Бразилія фінішували б у групі першими, ми не могли б зустрітися до фіналу», - цитує Платіні France Bleu.

«Думаєте, інші б так не зробили? Всі мріяли про фінал Франція – Бразилія», - передає його слова «Чемпионат».

На ЧС-1998 збірна Франції виграла групу С, а Бразилія стала першою у групі А.

Обидві команди дійшли до фіналу турніру, де французи розгромили південноамериканців з рахунком 3:0.

Нагадаємо, Платіні пішов з з посади президента УЄФА у 2016 році.

Тоді суд відхилив апеляцію на заборону функціонеру Мішелю Платіні займатися футбольною діяльністю.