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    Поблизу Латвії були помічені російські військові кораблі

    Біля територіальних вод помічений, зокрема, російський фрегат
    У неділю, 29 квітня, поблизу Латвії були помічені російські військові кораблі. Про це повідомили збройні сили цієї країни. У латвійській ексклюзивній економічній зоні на відстані восьми морських миль від територіальних вод знаходився буксир класу «Горинь», а в п'яти милях від територіальних вод - фрегат класу «Той, що
    • Вчора, 20:13
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    <p>Фрегат класу &laquo;Той, що стереже&raquo;</p>

    Фрегат класу «Той, що стереже»

    Біля територіальних вод помічений, зокрема, російський фрегат

    У неділю, 29 квітня, поблизу Латвії були помічені російські військові кораблі. Про це повідомили збройні сили цієї країни.

    У латвійській ексклюзивній економічній зоні на відстані восьми морських миль від територіальних вод знаходився буксир класу «Горинь», а в п'яти милях від територіальних вод - фрегат класу «Той, що стереже».

    В останні роки російські літаки і військові кораблі помічаються поблизу кордонів Латвії регулярно.

    Нагадаємо, рік тому три російські військових кораблі наблизилися до кордонів Латвії. До цього збройні сили Латвії виявили неподалік від державного кордону російський підводний човен.

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