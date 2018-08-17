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    У світі

    Поліція у Сербії закрила російський військовий табір

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    Поліція у Сербії закрила російський військовий табір

    Організатор табору Желько Вукелич також підтвердив його закриття «через неоднозначну реакцію суспільства»

    У Златиборі (Сербія) поліція закрила військово-патріотичний табір, який відкрили на кошти сербських і російських об'єднань ветеранів.

    Про це повідомляє Blic.

    Закриття табору підтвердив і міністр внутрішніх справ Сербії Небойша Стефанович.

    «Я видав наказ про закриття табору через можливе жорстоке поводження з дітьми та ймовірні заворушення», - сказав він.

    Видання зазначає, що організатор табору Желько Вукелич також підтвердив його закриття «через неоднозначну реакцію суспільства». Раніше «Сербська мережа організацій для дітей» назвала відкриття табору грубим порушенням конвенції з прав дітей, а також назвала діяльність табору «неприйнятною».

    Молодіжно-патріотичний табір, який організували сербські та російські об'єднання ветеранів відкрився у Златиборі вчора, 16 серпня. В таборі перебувало тридцять людей у віці від 14 до 23 років. Це був перший такий табір в Сербії, раніше вони існували тільки на території РФ. У ньому повинні були навчати військовим прийомам та володінню зброєю.

     

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