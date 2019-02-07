Поліція застрелила у Амстердамі озброєного чоловіка біля банку



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Причина стрільби та особа загиблого наразі невідомі

Правоохоронці здійснили близько 20 пострілів

У середу ввечері в Амстердамі поліція застрелила людину поряд з будівлею Центрального банку Нідерландів.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією ЗМІ, поліцейські прибули після повідомлення про те, що біля будівлі банку невідомий розмахував зброєю.

Як заявляють очевидці, правоохоронці здійснили близько 20 пострілів, чоловік убитий. Причина стрільби та особа загиблого невідомі.

Район події оточений правоохоронцями, на місці працюють поліція і медики.

Нагадаємо, минулого тижня у Чикаго (Іллінойс, США) відбулася стрілянина унаслідок якої двоє людей загинули, ще одна перебуває у критичному стані.

Також на острові Корсика, що належить Франції, 30 січня чоловік відкрив вогонь по перехожих: одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення.