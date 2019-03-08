Польща остаточно призначила посла в Україні



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На посту посла у Києві Бартош Ціхоцький має замінити Яна Пєкла, який закінчив свою дворічну місію наприкінці січня

Бартош Ціхоцький офіційно отримав призначення на посаду посла в Україні

У п’ятницю, 8 березня, міністр закордонних справ Яцек Чапутович від імені президента вручив призначення новому послу Польщі в Україні Бартошу Ціхоцькому. Про це МЗС Польщі повідомило на своїй сторінці у Twitter.

Ціхоцький, який наприкінці лютого отримав позитивну характеристику своєї кандидатури від сеймового комітету із закордонних справ, переконував в інтерв’ю для Польського пресового агентства, що саме сусіди є «найбільш рішучими союзниками українського питання». «Для нас майбутнє України ніколи не буде функцією відносин з наддержавами», - наголошував заступник голови МЗС.

Як додав він: «Ми призвичаїли Україну, що не наполягаємо на своїх інтересах, що їй дозволено більше».

42-річний Бартош Ціхоцький за освітою є істориком. З травня 2017 року обіймав посаду заступника міністра закордонних справ; у відомстві він відповідав, серед інших, за східну політику і політику безпеки.

Під час виконання цієї функції, як сказав Яцек Чапутович, коли рекомендував кандидатуру Бартоша Ціхоцького на засіданні комітету, він відіграв важливу роль, серед інших, у зусиллях для розблокування історичного діалогу з Україною та координації економічної, оборонної та гуманітарної підтримки цієї країни.

У попередні роки Ціхоцький був, зокрема, радником керівника Агентства розвідки Польщі (AW), керівником міжнародного відділу Бюро національної безпеки, координатором програми «Росія-Євразія» Польського інституту міжнародних відносин та експертом Центру східних студій.

Він також працював, зокрема, у польському посольстві в Москві, де відповідав, зокрема за польсько-російські двосторонні відносини. Ціхоцький вільно володіє російською та англійською мовами.

На посаді посла Польщі у Києві Бартош Ціхоцький має замінити Яна Пєкла, який закінчив свою дворічну місію наприкінці січня цього року.

Джерело: Польське радіо